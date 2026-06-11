Ce a spus Cristi Chivu după primul an la Inter: „Soția mea nu mă mai recunoaște”

Inter a cucerit titlul și cupa în Italia cu Cristi Chivu pe bancă.

„Nerazzurrii” au dominat campionatul Italiei, iar tehnicianul român are toată încrederea din partea conducerii pentru stagiunea viitoare.

Cristi Chivu, despre presiunea de la Inter: „Soția mea nu mă mai recunoaște”

Cristi Chivu a avut parte de multe momente tensionate pe banca lui Inter, mai ales în prima parte a sezonului.

Antrenorul român a oferit un interviu în presa din Italia în care a scos în evidență și partea nevăzută a performanței din sezonul 2025/2026 pe care a reușit-o la Inter.

„(n.r. Reînnoirea contractului cu Inter) De ce trebuie să vorbiți despre contracte? Sunt fericit, antrenarea echipei Inter este recompensatoare. Am părul gri și nu am dormit prea mult de un an și patru luni. Soția mea nu mă mai recunoaște și îmi văd copiii doar la cină.”, a spus Cristi Chivu, într-un interviu acordat pentru Corriere dello Sport.

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