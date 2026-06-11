Ce a spus Cristi Chivu după primul an la Inter: „Soția mea nu mă mai recunoaște”

Ce a spus Cristi Chivu după primul an la Inter: „Soția mea nu mă mai recunoaște” Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu a dezvăluit partea neștiută a presiunii de a fi antrenorul lui Inter.

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Din articol

Inter a cucerit titlul și cupa în Italia cu Cristi Chivu pe bancă. 

„Nerazzurrii” au dominat campionatul Italiei, iar tehnicianul român are toată încrederea din partea conducerii pentru stagiunea viitoare.

Cristi Chivu, despre presiunea de la Inter: „Soția mea nu mă mai recunoaște”

Cristi Chivu a avut parte de multe momente tensionate pe banca lui Inter, mai ales în prima parte a sezonului.

Antrenorul român a oferit un interviu în presa din Italia în care a scos în evidență și partea nevăzută a performanței din sezonul 2025/2026 pe care a reușit-o la Inter.

(n.r. Reînnoirea contractului cu Inter) De ce trebuie să vorbiți despre contracte? Sunt fericit, antrenarea echipei Inter este recompensatoare. Am părul gri și nu am dormit prea mult de un an și patru luni. Soția mea nu mă mai recunoaște și îmi văd copiii doar la cină.”, a spus Cristi Chivu, într-un interviu acordat pentru Corriere dello Sport.

Cum arată soția lui Cristi Chivu, Adelina Chivu

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Inter și Liverpool, gata să se înțeleagă

Cristi Chivu este un mare fan a lui Curtis Jones de la Liverpool și l-a pus în capul listei de transferuri din această vară.

„Cormoranii” au cerut 30 de milioane de euro în schimbul său, în timp ce Inter a oferit 20 de milioane de euro, dar TMW.com informează că cele două echipe sunt pe cale să se înțeleagă pentru transferul mijlocașului englez.

Curtis Jones este un jucător produs de academia „cormoranilor”, iar cifrele sale în tricoul lui Liverpool sunt: 228 de meciuri, 22 de goluri și 25 de assist-uri.

35 de milioane de euro este cota mijlocașului englez de 25 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

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