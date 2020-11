Noi dezvaluiri din interior! "Banii lui Cortacero au salvat clubul de la faliment!" Talnar a spus TOT: "Da, am sprijinit tranzactia!"

Dinamo trece printr-o criza financiara de proportii.

Cornel Talnar a vorbit despre situatia clubului din Stefan cel Mare, punctand faptul ca a ramas doar cu speranta ca Pablo Cortacero sa aduca banii pe care i-a promis.

Fostul jucator si antrenor de la Dinamo, implicat in prezent la Academia clubului, a spus ca nu a primit niciun ban pentru tot ceea ce a facut pentru club pana acum si a recunoscut ca echipa nu are nicio varianta de salvare in acest moment.

"Am sprijinit aceasta tranzactie, am facut-o pentru binele lui Dinamo si cred, in continuare, ca acest lucru se va intampla. E adevarat ca timpul ne-a devenit dusman, e nevoie de bani si sper ca domnul Cortacero sa-i gaseasca. Insa nu am actionari in camara sa-i schimb la anotimp.

Noi, romanii, avem o vorba si nu stiu cum se traduce in limba spaniola, speranta moare ultima. Stiu, insa, ca e in coma, dar nu a murit. Sa nu uitam totusi ca banii pe care domnul Cortacero i-a virat pana acum, plus banii de la suporteri, au salvat clubul de la faliment. Repet, faliment!

Nu pentru bani m-am implicat in aceste discutii, am facut-o pentru binele lui Dinamo. De-asta am acceptat, alaturi de domnul Multescu, sa cobor din nou in iarba, sa stau pe banca, sa salvam echipa intr-un moment in care nu stiu cati s-ar fi incumetat.



Poate si datorita noua, mie si lui Gigi, acum au intrat in club banii din drepturile tv, o suma care a prins foarte bine, chiar as putea spune ca a fost vitala. Va rog sa ma credeti ca, atunci cand m-a chemat Dinamo, unde eram si la varsta mea, stateam bine. Si am raspuns, ca de fiecare data, prezent sub steag.

Nu am incasat niciun leu, insa pot sa va arat kilometrajul de la masina, sa vedeti cati kilometri am facut in interes de serviciu. Pentru mine nu conteaza acest aspect, repet, am facut-o pentru binele lui Dinamo, pentru ca Talnar va fi alaturi de Dinamo pana la moarte", a declarat Cornel Talnar, potrivit ProSport.