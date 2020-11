EXCLUSIV | "Promisiunile sunt problema! Doar el poate debloca situatia!" Contra, dezamagit de spanioli si situatia de la Dinamo! Ce spune despre starea lui Cortacero

Problemele de la Dinamo par ca nu se mai opresc.

Echipa se afla pe penultimul loc al clasamentului, iar noii proprietari ai clubului intarzie sa vireze banii pe care i-au promis. In acest context, sunt foarte multi oameni din fotbalul romanesc care anticipeaza chiar ca Dinamo ar putea intra in faliment.

Cosmin Contra a oferit un interviu in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV, in care a vorbit despre situatia in care se afla clubul si atmosfera din cadrul lotului.

"Atmosfera nu este una placuta mai ales ca venim dupa 4 infrangeri, un meci amanat care ar fi putut sa ne dea liniste cel putin la nivel sportiv. Atmosfera nu este prea buna in randul jucatorilor, incerc sa-i fac sa creada ca la clubul Dinamo, indiferent de greutatile prin care trece clubul Dinamo, sa avem rezultate. Asta a fost si va fi intodeauna clubul Dinamo Bucuresti.

Trebuie sa inteleaga si strainii pentru ca daca au venit aici, la Dinamo, eu cred ca s-au documentat asupra acestui club si ajungand aici trebuie sa dea maximum.

Cu nervii stau bine, eu cel putin sunt un luptator si stau bine cu nervii si incerc sa le transmit din pozitivitatea mea si jucatorilor", a declarat Cosmin Contra.

In continuare, antrenorul dinamovistilor a marturisit ca este pentru prima data in cariera sa de antrenor cand se confrunta cu o asemenea situatie dificila din punct de vedere financiar si a semnalat ca cea mai mare problema este reprezentata de promisiunile pe care noii conducatori le fac si nu le respecta.

"Eu unul nu am mai gestionat o astfel de situatie. Problema nu este legata de dificultatile acestea, problema sunt promisiunile care se fac saptamana de saptamana ca situatia se va reglementa si aceasta situatie nu se reglementeaza.

Daca s-ar fi spus de la inceput ca acest club va avea bani in luna decembrie si in luna decembrie se termina toate problemele financiare, cred ca nimeni nu ar fi avut o problema. Dar daca se spune la fiecare saptamana ca vor intra niste bani, sa se reglementeze situatia finaciara, nu numai la prima echipa, aici ma gandesc si la toti cei care sunt in jurul echipei, la antrenorii de la grupele de copii si juniori, staff-ul administrativ, cei care sunt la terenuri, bucatarii, angajatii care sunt pe la club.

Deci nu suntem doar noi in situatia asta, sunt multe persoane care depind sau care lucreaza la acest club. Ar trebui sa fim constienti ca situatia este una grea in momentul de fata si singurul care poate sa deblocheze aceasta situatie este Pablo Cortacero.

Care din pacate este cu Covid si deocamdata nu stim care este starea lui de sanatate. Nu am cunostinte de ceea ce se intampla, am inteles ca este internat, nu stiu daca este adevarat sau nu.

Aceste promisiuni care nu se realizeaza e clar ca creeaza neliniste, e o incertitudine la nivel de proiect si am zis, singurul care poate sa rezolve aceasta problema este doar actionarul majoritar, Pablo Cortacero", a spus Contra pentru www.sport.ro si PRO TV.