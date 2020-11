Hasta la vista? :) Dispare Cortacero de tot de la Dinamo?! Gestul facut de spaniol care i-a infuriat pe fani

Tot mai multi fani de-ai lui Dinamo i-au cerut socoteala lui Pablo Cortacero pentru situatia groaznica de la club.

Dinamovistii au luat cu asalt in ultima perioada pagina de Facebook a lui Pablo Cortacero, punandu-i intrebari si cerandu-i socoteala in legatura cu ce se intampla in Stefan cel Mare. Finantatorul spaniol comunica destul de des cu fanii, scria comunicate si posta mesaje de incurajare inaintea partidelor pe care "cainii" aveau sa le dispute.

Chiar in urma cu cateva zile Cortacero i-a dat unui fan asigurari ca situatia financiara se va indrepta. Spaniolul a spus faptul ca la Dinamo se pregateste majorarea capitalului si ca ultimele stiri din presa sunt false cu privire la problemele financiare.

Joi insa, finantatorul spaniol si-a inchis contul de Facebook, iar Peluza Catalin Hildan nu l-a iertat, scriind un mesaj dur despre Cortacero.

"ASA ARATA ACUM faimosul profil de Facebook al lui Pablo Emanuel Fernandez Cortacero. Si asa cum il vedeti acum in poze, asa il veti mai vedea vreodata in Romania. Adica deloc", a scris PCH printr-o postare.