Pe ce loc a urcat România în clasamentul FIFA, după revenirea lui Gică Hagi la națională

Echipa României a urcat două poziții și este pe locul 54 în clasamentul FIFA dat publicității joi, în ziua în care începe Campionatul Mondial din 2026, care are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

România are 1455.89 puncte. Naționala tricoloră a disputat în această lună două meciuri amicale, primele din noul mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi: scor 1-1 cu Georgia și scor 2-1 cu Țara Galilor.

Lider în clasamentul mondial este Argentina, cu 1877.27 puncte. Pe locul doi este Spania, cu 1874.71 puncte, iar pe trei se află Franța, cu 1870.70 puncte.

Adversarele României din grupa Ligii Națiunilor ocupă următoarele poziții: Polonia – locul 36, Bosnia – 64, Suedia - 38, scrie news.ro.

Tricolorul care ”a făcut totul aproape perfect” în România - Țara Galilor: ”E remarcatul meciului”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a evidențiat că Louis Munteanu este remarcatul său din meciul cu Țara Galilor. Oficialul grupării roș-albastre a punctat faptul că fotbalistul lui DC United a făcut totul aproape perfect.

”Louis Munteanu e remarcatul meciului, a făcut totul aproape perfect”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Munteanu a fost autorul unui gol de clasă în minutul 26, când a scăpat pe un contraatac și a lansat un șut violent direct la vinclu. Bijuteria sa a fost însă anulată după ce tușierul a ridicat fanionul de la margine.

Reluările au arătat însă că Munteanu nu a fost în poziție de ofsaid după devierea lui Darius Olaru, dar lipsa VAR-ului a făcut ca golul să rămână invalidat.