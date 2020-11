Fanii-actionari de la Dinamo nu mai suporta situatia din Stefan cel Mare si i-au compus o poezie lui Cortacero: "La club n-avem nici de-o paine / Pablo ne raspunde: 'Maine' "

Dinamo trece printr-o perioada ingrozitoare dar fanii gasesc puterea sa glumeasca pe tema acestei situatii.

Pablo Cortacero nu si-a respectat promisiunile si nu a rezolvat problemele financiare ale clubului. Jucatorii dinamovisti sunt foarte dezamagiti si nu mai cred nimic pana nu vad banii in cont. Situatia pare a fi mult mai grava decat pare, Florin Prunea dezvaluia saptamanile trecute ca jucatorii se incazesc cu radiatoare, iar oamenii din interiorul clubului sunt si ei neplatiti. Fanii-actionari s-au saturat sa astepte si i-au compus o poezie lui Cortacero, omul care a cumparat clubul de la Ionut Negoita.

"Pablo ne raspunde in versuri

CAT DUREAZA IMEDIATU'?

Ce faci, Pablo? 'ntreaba fanii

La club n-avem nici de-o paine.

Ai de gand sa vii cu banii?

Pablo ne raspunde: 'Maine'

Pai e veche placa asta...

Ne iei de prosti, ejnebun?

Traiti-ar ma-ta si nevasta!

Stati, ca nu-i iban-u bun!

Te cam joci cu focul, coaie!

"Na-ti-o tie, da-mi-o mie..."

Ne-ai lasat cu ochii-n ploaie

Si-o arunci pe pandemie.

Dar am febra, zice boss-ul.

Si ma te ca am Covid

Nu mai simt la bani mirosul

Si in conturi simt doar vid.

Intr-o banca daca intru,

Aia-mi iau temperatura.

Si nu pot sa trec de filtru,

Ca ma da de gol caldura.

O sa mai incerc de-acasa,

Sa trimit online banetul,

Dar ma tem ca iar iau plasa,

Ca imi pica mereu net-ul.

Dar sa n-aveti nicio teama,

Ca si eu de-acuma-s caine...

Sa nu mai stiu cum ma cheama,

Daca nu fac plata maine!

Sa nu-mi mai stea drept flintocu'

Sau sa-mi moara la intrare,

Sa ma strige toti "Escrocu"

Daca nu fac si-o scrisoare.

Sa moara toti sarlatanii,

Sa n-aiba parte de soare,

Daca n-o s-ajunga banii

Saptamana viitoare!

Chiar acuma, de indata,

Merge la banca baiatu'

Doar sa-i mai numar o data,

Pana trece imediatu'...", a fost poezia scrisa de fani.

Chiar daca la echipa au fost adusi multi jucatori straini pe salarii mari, acestia nu au confirmat, iar Dinamo se afla pe locul 15 in clasament. Echipa din Stefan cel Mare are o serie negativa de 5 infrangeri consective si a acumulat doar 5 puncte in 9 etape.