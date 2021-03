Vesti bune pentru nationala lui Mirel Radoi! Eric Bicfalvi marcheaza inainte de inceperea preliminariilor pentru Cupa Mondiala

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Mijlocasul ofensiv al lui Ural a marcat golul decisiv al partidei impotriva lui Rotar Volvograd, in minutul 83. Datorita acestui gol, echipa lui Bicfalvi a marit distanta fata de adversara pe care a invins-o, la 8 puncte, care este pe locul 13, primul care duce la baraj pentru ramanerea in prima liga rusa.



Romanul are 6 goluri marcate in acest sezon in Rusia, in 17 partide jucate. Bicfalvi se afla pe lista preliminara a lui Mirel Radoi pentru meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, din preliminariile CM 2022. La partida cu Irlanda de Nord (1-1), ultima oficiala din 2020, mijlocasul a inscris unicul gol al confruntarii de la Belfast.

De-a lungul carierei, fotbalistul a evoluat pentru Jiul Petrosani, Steaua, Gloria Buzau, Volyn Lutsk, Liaoning FC, Dinamo sau Tom Tomsk, iar pentru nationala Romaniei a strans 8 selectii, pentru care a marcat o data.