Rafael Nadal și Roger Federer au filmat o reclamă pentru brandul Louis Vuitton, prilej cu care tenismenul din Manacor a glumit la adresa rivalului care i-a marcat cariera.

Întrebați dacă își amintesc cum a derulat prima întâlnire, Nadal și Federer au răspuns în maniere total diferite.

Rafa Nadal & Roger Federer in a new campaign for Louis Vuitton

“Do you remember the first time you met each other?”

Rafa: “I do remember. Probably not him.”

Roger: “I don’t. Was I nice to you?”

Rafa: “You were a little bit arrogant” ????

The Fedal reunion we all needed. ???? pic.twitter.com/jdQvpXV5Px