Daniel Horhogea (41 de ani), fost fotbalist, acum alergător amator pe distanțe lungi, va alerga până la Munchen, în Germania, pentru a fi alături de echipa națională la Euro 2024. Nu e prima asemenea aventură a bucureșteanului, care în 2016 a alergat și a pedalat până la Paris, pentru a vedea meciurile naționalei, într-o campanie denumită "2400 km Fair Play".

De asemenea, cu ocazia Euro 2020, găzduit și de România în 2021, acesta a fost voluntar și a alergat între stadioanele din București care erau incluse în programul competiției. El este un mare fan al "câinilor" și lucrează la academia lui Dinamo. Drumul obișnuit spre Germania era prin Pitești, dar va face un ocol până la Miercurea Ciuc, ca să susțină din tribune echipa în barajul cu Csikszereda.

"Încerc o călătorie până în Munchen, în alergare de data asta"

"Cum mi-a venit ideea? E simplu, ținând cont că am făcut o astfel de călătorie în 2016, m-a motivat o nouă calificare a echipei naționale. Încerc o călătorie până în Munchen, în alergare de data asta, doar alergare. E un pic mai atipic, adică singur, fără voluntari, fără nimic. Să vedem până unde voi ajunge.

Practic, o să ies din casă, o să vin la stadion, la Dinamo, casa noastră cum îmi place mie să zic. O să plec de aici, prima oprire cu adevărat... Îmi doresc să ajung la Miercurea Ciuc, la returul duelului de baraj cu Csikszereda. E o abatere, pentru că normal drumul meu trebuia să fie spre Pitești, dar inima nu mă lasă să nu fiu aproape de Dinamo. Sunt fan Dinamo. Toată copilăria mea în peluză mi-a marcat drumul către clubul acesta, e o mândrie că fac parte din marea familie a lui Dinamo.

"Până în Germania ar trebui să fac undeva la 26-27 de zile"

În 2016 am alergat și am pedalat, am avut și o mașină de susținere, în care s-a aflat un foarte bun prieten al meu. A fost o călătorie foarte faină. Îmi aduc aminte că am făcut 28 de zile până la Paris, la meciul de deschidere dintre Franța și România, din care două au fost de odihnă. Am trecut prin toate stările emoționale pe care poate să ți le dea nebunia asta a alergării.

Până în Germania ar trebui să fac undeva la 26-27 de zile, dacă totul vor fi bine. Am devansat un pic plecarea, pentru a face un ocol și a ajunge la meciul lui Dinamo. Dacă pleci în nebunia asta, nu cred că poți să te gândești la ceva periculos. Ai plecat și, nu știu, îți iei cu 'Doamne ajută!' și mergi înainte.

Niciodată nu am fost profesionist, am făcut-o pur și simplu ca amator. Nici nu vreau să mint sportul. Ceea ce fac eu e o nebunie, o călătorie prin care mă lupt cu niște demoni ai mei, dar sportul profesionist este acolo - Campionat European, Campionat Mondial, competițiile organizată de foruri oficiale.

"Sunt atipic, cred că merg și din partea nativă"

Cea mai lungă alergare? Am fost la Balkan Charity Challenge, o competiție foarte frumoasă care unește România și Bulgaria, Bucureștiul de Sofia. Am alergat atunci 400 de kilometri în șase zile. Dintr-o bucată am alergat la Valea Plopului, la părintele Nicolae Tănase, unde am încercat să fac 100 de kilometri, dar am reușit doar 90. Apoi am alergat pentru soldații căzuți în Primul și Al Doilea Război Mondial, între Constanța și Călărași, adică 123 de kilometri, cam în 10 ore și 40 de minute.

Sunt atipic, cred că alerg și din partea nativă, cu siguranță am un boost nativ. Dacă am fost sportiv, am jucat fotbal, am avut o educație cât de cât, obișnuiesc să mănânc variat și să mănânc câte puțin din fiecare lucru, să nu fac abuz.

Am început fotbalul la CSȘ 1 București, unde am jucat aproape 9 ani. Am mers la Stadionul 'Biruința', la 6-7 ani. Aveau meci, antrenor-jucător la echipa Grivița era Lică Movilă și erau îmbrăcați în culorile echipei naționale. Atunci am fost fermecat de fotbal. În ultimul an de juniorat, grupa mea s-a desființat. Nu am avut șansa să mă duc la un club mare, m-am dus la un club de Divizia D, Coresi, unde am luptat pentru titlul de juniori al Bucureștiului. Deși alergarea e ceva nativ, fotbalul e prima mea dragoste.

"La Euro 2024, doresc ca naționala să reușească să treacă de grupe"

Nu știu, dar poate că gestul meu va transmite o energie componenților echipei naționale. Poate va avea un mic impact, dar e clar că antrenorii și staff-ul sunt cei care îi pot motiva ca să ajungă cât mai sus. La Euro 2024, doresc ca echipa națională să aibă rezultate bune și să reușească să treacă de grupe, cred că asta ar fi cel mai important, ținând cont că fotbalul românesc a avut niște momente mai grele. Trebuie să profităm de șansa pe care o avem", a declarat alergătorul pentru PRO TV Sport.

Foto - capturi video PRO TV Sport