Juventus i-a găsit înlocuitor lui Massimiliano Allegri! Este o legendă a clubului

Decizia de a-l înlătura a surprins multă lume, dar conducerea clubului a invocat ca motiv comportamentul deplasat al antrenorului italian. Allegri a fost extrem de nervos în timpul finalei cu Atalanta, comportament ce a culminat cu eliminarea sa în ultimele minute ale meciului.

Înainte de conferința de presă de după meci, Allegri a avut un conflict verbal cu Guido Vaciago, directorul ziarului Tuttosport, și a fost suspendat două meciuri de către Federația Italiană de Fotbal (FIGC) pentru atitudinea sa agresivă față de oficialii meciului.

Pentru ultimele partide ale sezonului, Juventus a decis să-l numească pe Paolo Montero ca antrenor interimar. Montero, în vârstă de 52 de ani, este antrenorul echipei sub 19 ani a clubului și are o vastă experiență ca jucător pentru Juventus, unde a câștigat numeroase trofee.

