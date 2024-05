Cu sau fără VAR în Premier League? Cum ar vota Jurgen Klopp

Cluburile din primul eșalon fotbalistic englez vor avea șansa de a vota pentru eliminarea VAR din sezonul viitor, iar Jürgen Klopp pare că este hotărât care îi va fi verdictul.

Antrenorul german a dezvăluit că va vota pentru eliminarea tehnologiei VAR în forma sa actuală din Premier League.

Oficialii formației Wolverhampton s-au prezentat săptămâna aceasta cu o propunere de a elimina VAR de la începutul sezonului viitor. Pentru ca demersuri să fie făcute, decizia va trebui să strângă cel puțin 14 voturi de la cele 20 de formații din Premier League.

Potrivit The Independent, se speculează că Liverpool nu ar fi în favoarea acestei propuneri și intenționează să voteze pentru a se menține VAR-ul. Cu toate acestea, Jurgen Klopp, care va părăsi formația de pe Anfield la sfârșitul sezonului, spune că, dacă ar avea de ales, ar vota în favoarea eliminării VAR, deoarece oficialii „nu sunt capabili să-l folosească în mod corespunzător”.

"Este clar că nu este folosit cum trebuie. La cum îl folosesc ei… Aș vota împotriva VAR. Wolves sunt cea mai ghinionistă echipă pe care am văzut-o cu deciziile VAR. Am mai fost și alții, dar ei sunt campionii.

Acești oameni nu sunt capabili să-l folosească cum trebuie. Nu VAR-ul în sine este problema, ci oamenii, dar cum nu poți schimba oamenii, aș vota pentru eliminarea VAR”, a declarat Jurgen Klopp la o conferință de presă.

????????️ Klopp on vote for VAR: “How it's used is definitely not right, how they use it… I would vote against VAR”.

“These people cannot do it properly. VAR is not the problem, you cannot change the people so I would vote for scrapping VAR”. pic.twitter.com/6kpFdAdA1M