Încă un club împărțit în două!? Suporterii unei echipe de tradiție, victorie în instanță în fața conducerii

Asociaţia Suporter Club UTA a transmis un comunicat oficial prin care a anunțat că a câștigat un proces îndreptat impotriva conducerii clubului UTA Arad.

Mai exact, Suporter Club UTA a dat în judecată clubul condus de Alexandru Meszar, după ce la Adunarea Generală din luna februarie s-a decis excluderea asociației din club.

"O decizie absurdă, prin care Meszar şi acoliţii săi neagă identitatea clubului, care e conferită de mărcile 'UTA' şi 'Fotbal Club UTA', deţinute de către Suporter Club UTA. Am considerat încă de la început injustă şi iraţională această decizie, motiv pentru are am decis să acţionăm în instanţă. Am făcut acest lucru pentru a proteja identitatea clubului UTA, pe care a primit-o datorită SCU şi a luptei pe care asociaţia noastră a dus-o pentru ca această echipă de fotbal nou înfiinţată să poată purta numele 'UTA'.

Suporter Club UTA a atacat hotărârea în instanţă, cerând anularea ei şi, în paralel, am demarat proceduri juridice de urgenţă pentru a suspenda decizia de excludere, cel puţin până se va termina procesul pe fond. Am avut câştig de cauză în ordonanţa preşedinţială la Judecătoria Arad, prin sentinţa 1245 / 04.04.2024. Nemulţumiţi de decizie, avocaţii lui Meszar au făcut apel la Tribunalul Arad, dar şi această instanţă a dat câştig de cauză SCU, prin decizia 320 / 14.05.2024, una definitivă.

Suporterii UTA, victorie în fața lui Meszar

Deciziile Judecătoriei şi Tribunalului Arad suspendă excluderea noastră şi confirmă că Suporter Club UTA este în continuare membru în clubul UTA, cel puţin până la finalizarea procesului pe fond prin care am cerut anularea integrală a hotărârii.

Aceasta e o nouă victorie a suporterilor în faţa lui Alexandru Meszar şi a oamenilor săi (niciunul din ei finanţatori ai clubului), care la finalul anului trecut au încercat să închidă magazinul suporterilor, UTA Official Store. Suporter Club UTA a câştigat acea speţă atât la Tribunalul Bucureşti, cât şi la Curtea de Apel Bucureşti.

De asemenea, pentru că nu ne-au fost puse la dispoziţie documente şi informaţii financiare din cadrul clubului, Suporter Club UTA s-a îndreptat în instanţă împotriva celor care conduc clubul şi a obţinut o primă victorie în acest sens (sentinţă Judecătoria Arad nr. 4407/29.11.2023). De fapt, constatăm că aici a fost toată miza lui Alexandru Meszar: blocarea accesului SCU la documente şi teama că acţiunile lor, cu iz cel puţin contravenţional, ajung să fie cunoscute de către suporteri.

SCU este singurul lor impediment, singurul obstacol în a-şi face de cap când vine vorba despre modul în care sunt cheltuite milioane de euro venite de la suporteri prin achiziţionarea de bilete şi abonamente, respectiv banii primiţi de la Primăria Municipiului Arad, prin CMCA, bani care de fapt sunt tot ai suporterilor, din taxele şi impozitele acestora. Suntem conştienţi că acestea sunt raţiunile care stau la baza refuzului de a ne pune la dispoziţie documentele financiare, dar şi la baza deciziei de a ne exclude din club. Dar, în acelaşi timp, avem încredere că instanţele judecătoreşti îşi fac treaba şi iau deciziile corecte, dovadă stând aceste procese castigate deja cu cei care vremelnic conduc clubul de fotbal UTA", a transmis Suporter Club UTA.

UTA Arad a încheiat play-out-ul pe prima poziție, cu 37 de puncte, cu un punct peste Oțelul Galați.