Simona Halep a fost egalată de Iga Swiatek și Aryna Sabalenka în ce privește abilitatea de a lega, în mod consecutiv, o serie de performanțe incredibile pe zgură.

Mai exact, sportiva din țara noastră și-a văzut replicată performanța de a fi jucat, una după alta, finalele turneelor de calibru WTA 1000 de la Madrid și Roma.

Players who reached the finals at both the WTA 1000 in Madrid and Rome in the same year

• ???????? Dinara Safina (2009)

• ???????? Serena Williams (2013)

• ???????? Simona Halep (2017)

• ???????? Ons Jabeur (2022)

• ???????? Iga Swiatek (2024)

• ???????? Aryna Sabalenka (2024) pic.twitter.com/7vpJY9D4if