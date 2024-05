Semnal de alarmă tras de o legendă dinamovistă cu privire la situația lui Dinamo: "Acolo e praf și pulbere"

Legenda "câinilor" este extrem de dezamăgită de evoluția echipei în ultimii patru ani, considerând că singurul aspect pozitiv a fost sprijinul constant al fanilor.

"Singurul lucru bun din acești patru ani au fost suporterii, în rest, acolo e praf și pulbere. Așa am gândit pe ultimii patru ani, eu cred că ar trebui cu totul și cu totul altceva, ca această echipă să nu mai sufere, să fim sus. E tragic", a declarat Vaișcovici pentru Playsport.

Încrezător că Dinamo se salvează

Vaișcovici încă speră la salvarea de la retrogradare și crede că Dinamo are șanse să câștige barajul de retrogradare/rămânere în prima ligă, la fel cum a făcut și anul trecut.

"Eu zic că scăpăm dacă am ajuns până aici. La baraj am mai pierdut noi. Sperăm să fie al doilea la rând pe care îl câștigăm. Anul trecut, în afară de meciul cu Argeșul, am prins playoff-ul în ultima etapă, cu jocul rezultatelor, altfel nu îl prindeam", a explicat fostul fotbalist.

Dinamo întâlnește Csikszereda în barajul pentru promovară/rămânere în prima ligă. Manșa tur se va disputa luni, de la ora 20:00, în timp ce returul va avea loc o săptămână mai târziu, la aceeași oră.