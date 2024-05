Scenariu SF pentru Corvinul Hunedoara: posibil duel istoric în Europa League!

După triumful din finala cu Oțelul Galați, oficialii celor de la Corvinul s-au arătat optimiști în privința dreptului de participare în Europa League. Formația din Hunedoara a anunțat deja că ar urma să dispute pe stadionul lui Sepsi OSK partidele din competițiile europene.

În cazul în care Corvinul Hunedoara va primi licența din partea UEFA, echipa lui Florin Maxim își va afla adversara din primul tur preliminar al Europa League după tragerea la sorți programată pe 18 iunie. Această primă fază a competiției se va disputa pe 11 iulie (turul), respectiv 18 iulie (returul).

Statisticienii de la Football Rankings au încercat să realizeze o predicție referitoare la cum vor arăta urnele pentru turul 1 preliminar din Europa League. Corvinul nu va fi cap de serie, însă ar putea da tot peste o divizionară secundă: Wisla Cracovia, care a câștigat Cupa Poloniei la începutul lunii mai, după o finală împotriva lui Pogon Szczecin (2-1).

"Un potențial duel în Europa League între două echipe din eșalonul secund: Wisla Cracovia - Corvinul Hunedoara", scrie Football Rankings. Totuși, formația poloneză nu are încă asigurat locul în urna capilor de serie, având nevoie de mai multe rezultate favorabile pentru a deveni o potențială adversară a Corvinului.

Pe lângă Wisla Cracovia, pe lista posibilelor adversare ale Corvinului ar mai putea ajunge Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), Omonia Nicosia (Cipru), Tobol (Kazahstan), Paski (Ungaria) și Elfsborg (Suedia).

