În urmă cu un an, Sport.ro vă prezenta în exclusivitate povestea lui Attila Girsik, un tânăr fotbalist român de etnie maghiară născut în Cluj-Napoca, plecat de la CFR Cluj la Vasas Budapesta și ajuns titular în naționala Under 17 a Ungariei, pentru care a fost integralist în meciurile de la Campionatul European din 2023.

Între timp, Attila a făcut saltul la prima echipă a lui Vasas (21 de meciuri jucate în actuala ediție din NB II, unde echipa se află pe locul al doilea) și la naționala Under 18 maghiară, unde este ”bătut în cuie” pe banda dreaptă în cele două sisteme de joc folosite, 3-5-2 sau 3-4-3.

Attila Girsik pentru Sport.ro: ”La Vasas sunt cel mai tânăr jucător din echipă”

”Promovarea la seniorii lui Vasas a fost un pas foarte mare și important pentru mine, pot să spun chiar un salt uriaș, ținând cont că anul trecut pe vremea asta încă evoluam la academie, la Under 17.

După un Campionat European bun făcut de mine, am început pregătirea cu echipa mare a lui Vasas, unde m-am integrat destul de repede și treptat am început să primesc minute, ba chiar am fost și titular de mai multe ori!

Vasas luptă pentru promovarea în prima ligă, iar eu sunt cel mai tânăr jucător din echipă. Aici, regula ”Under” pentru liga a doua înseamnă folosirea unui jucător născut în 2004, dar eu sunt generația 2006.

Legat de naționala Ungariei, sunt foarte bucuros că mereu sunt convocat și sper să devin om de bază!”, a declarat Attila pentru Sport.ro.

A fost titular la toate acțiunile din acest sezon ale naționalei Ungariei

În acest sezon 2023-2024, Girsik a jucat titular practic la toate acțiunile reprezentativei Under 18 de la Budapesta: 0-1 cu Macedonia în august, 1-0 cu Slovacia în noiembrie și 1-1 miercuri cu Grecia.

”Am exersat un nou sistem de joc (n.r. - 3-4-3 împotriva Greciei), pe care l-am pus în aplicare după o singură sesiune de antrenamente înaintea meciului.

Partea pozitivă este că băieții au încercat să implementeze ideile, iar jocul nostru nu a fost unul rău, chiar dacă mai avem, cu siguranță, lucruri de îmbunătățit”, a declarat selecționerul Levente Babo după egalul din amicalul cu Grecia, pentru site-ul oficial al federației maghiare.

Povestea lui Attila Girsik, prezentată în exclusivitate de Sport.ro

Pe vremea când era legitimat la CFR, Attila juca ”număr 10”, avea părul lung (vezi video-ul de mai jos) și făcea parte din selecționata de juniori a județului Cluj.

Transferul în Ungaria a făcut însă ca tânărul fotbalist să dispară de pe radarul FRF, iar federația maghiară a profitat de acest lucru.

Bunicii lui Attila sunt născuți la începutul anilor '40, pe vremea când Transilvania făcea parte din Ungaria, astfel că titularul de acum din naționala maghiară a bifat criteriul FIFA de eligibilitate care i-a permis un debut rapid.

Acum fundaș dreapta sau mijlocaș dreapta, Attila Girsik este fratele mai mic al lui Aron Girsik (23 de ani), fostul jucător de la Academia Hagi cu selecții la naționalele de juniori ale României.

Aron Girsik evoluează în prezent la BFC Siofok, tot în liga secundă din Ungaria.

VIDEO Meciul Ungaria U18 - Grecia U18 1-1, cu Attila Girsik (numărul 7) titular în naționala maghiară

Foto și video: MLSZ