Fabregas s-a ținut de promisiune! Ce cadou le-a făcut spaniolul jucătorilor de la Como

Înainte de finalul sezonului, Cesc Fabregas, fostul mare jucător al Barcelonei și a londonezilor de la Chelsea, le-a promis jucătorilor de la Como că, în cazul în care vor obține promovarea în Serie A, le va oferi cadou o călătorie în Ibiza. Fabregas și-a respectat promisiunea, iar echipa a plecat spre insula spaniolă cu un zbor privat, organizat și plătit de fostul internațional spaniol.

Zborul privat și cazarea în Ibiza au fost plătite integral de Fabregas, care a dorit să recompenseze echipa pentru efortul și succesul obținut. Patrick Cutrone și alți jucători i-au mulțumit lui Fabregas și au împărtășit momente din călătorie pe rețelele de socializare.

Printre jucătorii care au plecat în Ibiza se numără: Bolchini, Fumagalli, Barba, Iovine, Solini, Cassandro, Abildgaard, Gabrielloni, Sala, Odenthal, Ioannou, Bellemo, Cutrone, Ballet, Vigorito, Braunöder, Curto și Piombino.

Deși Fabregas nu are licența de antrenor UEFA PRO pentru a fi considerat antrenor principal, el a fost antrenor secund la Como și a împărțit responsabilitățile alături de galezul Osian Roberts. Fostul internațional spaniol a avut un impact semnificativ asupra echipei și a contribuit la succesul promovării.

Aceasta este prima dată când Como va juca în Serie A, din sezonul 2002-2003 încoace. Promovarea reprezintă un moment important pentru club, care speră să se mențină în prima ligă și să se consolideze ca o echipă competitivă.

????♥️ The moment Fabregas and the Como staff found out they would be playing in Serie A next season.pic.twitter.com/UPvatW6o7r