Scandalul "Coltescu - Webo" are urmari importante! UEFA vrea sa includa printre arbitrii de elita mai multe femei si persoane de culoare

De asemenea, arbitrii din corpul Elite al UEFA vor trebui sa urmeze cursuri de combatere a rasismului, sexismului, xenofobiei, stereotipurilor si prejudecatilor, inainte de a primi meciuri internationale.

Scandalul in care a fost implicata brigada romaneasca la partida PSG - Istanbul BB, din faza grupelor Champions League, cand unul dintre arbitri l-a indicat centralului Ovidiu Hategan pe secundul turcilor, Pierre Webo, cu apelativul "ala negru", a impartit fotbalul european in doua. O parte i-a luat apararea antrenorului de culoare si a acuzat ca sintagma este una cu conotatii clar rasiste, iar arbitrii romani ar trebui pedepsiti exemplar, in timp ce altii au fost de parere ca scandalul a fost exagerat de delagatia turca, care i-a jignit la randul ei pe Hategan&co., numindu-i "tigani", iar cuvantul "negru" nu are inteles rasist de sine statator in limba romana.

Insa, UEFA vrea sa aplaneze acest incident in cat mai scurt timp, pentru a demonstrat ca sloganul "No To Racism", care a fost impus pe toate stadioanele la meciurile de Champions League si Europa League, nu este o simpla vorba in vant. Cel mai probabil, meciul de la Paris va fi ultimul pentru Coltescu in cupele europene, el urmand sa primeasca o suspendare de peste 10 partide, dar forul european nu se va opri aici. In perioada urmatoare, oficialii UEFA vor sa impuna tuturor arbitrilor care oficiaza meciuri internationale sa urmeze un curs de combatere a rasismului, sexismului, xenofobiei, stereotipurilor si prejudecatilor, in timp ce observatorii de meci vor fi instruiti cum sa identifice si sa gestioneze diversele actiuni care aduc atingere demnitatii unora dintre cei implicati in fenomen.

In plus, cel mai tarziu in anul 2023, se va incerca promovarea in corpul de elita al arbitrilor europeni si a "centralilor" de culoare si a femeilor. Primul pas in aceasta privinta a fost facut pe 2 decembrie 2020, cand frantuzoaica Stephanie Frappart a fost desemnata de UEFA sa conduca meciul dintre Juventus si Dinamo Kiev, din Grupa G a Champions League, ea fiind prima femeie arbitru care a primit aceasta responsabilitate in prestigioasa competitie continentala, dupa ce fusese delegata, in august 2019, la Supercupa Europei dintre Liverpool si Chelsea. Cum in campionatele central, est si sud europene nu exista in acest moment arbitri de culoare sau arbitre la un nivel valoric apropiat celui din cupele europene, cel mai probabil, o parte din reprezentantii acestor tari isi vor pierde locul in urma acestei actiuni de discrimare pozitiva a UEFA.