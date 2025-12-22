În minutul 24 al meciului Fulham - Nottingham Forest, danezul Joachim Andersen (29 de ani), fundașul central al gazdelor, a fost protagonistul unei faze horror. Și-a dislocat degetul și, chiar dacă era vizibil afectat de durere, nu a fost schimbat.



Joachim Andersen, imagini horror în Premier League



Camerele TV l-au surprins pe Andersen cu degetul dislocat. Acesta a strâns din dinți și a continuat partida, spre surprinderea tuturor.



Andersen este titular incontestabil în echipa celor de la Fulham. A bifat 15 partide din 16, fiind absent în meciul cu Newcastle (1-2) din cauza unei accidentări.

