Imagini-horror în Premier League! Și-a fracturat degetul, dar ce a urmat a șocat pe toată lumea
Fulham - Nottingham ForestFulhamJoachim Andersen
În minutul 24 al meciului Fulham - Nottingham Forest, danezul Joachim Andersen (29 de ani), fundașul central al gazdelor, a fost protagonistul unei faze horror. Și-a dislocat degetul și, chiar dacă era vizibil afectat de durere, nu a fost schimbat.

Joachim Andersen, imagini horror în Premier League

Camerele TV l-au surprins pe Andersen cu degetul dislocat. Acesta a strâns din dinți și a continuat partida, spre surprinderea tuturor.

Andersen este titular incontestabil în echipa celor de la Fulham. A bifat 15 partide din 16, fiind absent în meciul cu Newcastle (1-2) din cauza unei accidentări.

Atât Fulham, cât și Nottingham Forest, sunt implicate în lupta pentru salvarea de la retrogradare. ”Pădurarii” sunt primii deasupra ”liniei roșii”, cu 18 puncte, iar o victorie i-ar putea ajuta să se distanțeze de ultimele trei poziții.

De partea cealaltă, Fulham ocupă locul 15, cu 20 de puncte.

