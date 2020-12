Avertisment DUR pentru Coltescu! "UEFA va incerca sa dea un exemplu!" Care a fost principala greseala facuta in timpul scandalului de la Paris

Pe 8 decembrie a izbucnit un scandal monstru in meciul dintre PSG si Basaksehir, cand Webo a fost numit "negru" de arbitrul Sebastian Coltescu.

Incidentul a degenerat intr-o scandal care a facut inconjurul lumii, unii sarind in apararea lui Coltescu si spunand ca nu este vorba despre rasism, altii judecandu-l pe arbitru pentru exprimarea sa.

Primul antrenor de culoare din fotbalul romanesc, Aime Lema, a comentat si el scandalul din ultima etapa a grupelor Champions League.

Fostul fotbalist si antrenor a declarat ca, din punctul lui de vedere, supararea lui Pierre Webo a pornit de la faptul ca fusese eliminat, nu de la exprimarea lui Coltescu.

"Am ramas putin socat. Pe vremea mea, cand am inceput sa cochetez cu fotbalul, prin 1992, lucrurile erau mult mai evidente, dar oamenii nu se suparau asa mult.

Mi s-a parut ciudat sa nu se intrebe ce inseamna acest cuvant. Din punctul meu de vedere, singura greseala este ca in acel balamuc nu a putut nimeni sa explice lucrurile. In America, de exemplu, daca zici 'black', e 'black'. Daca ii spui cuiva 'negro' acolo, atunci e o problema. Dar aici in Romania cu ce poti inlocui 'negru'?

Webo s-a simtit ofensat ca a vazut cartonasul rosu, era suparat ca a fost eliminat. Cand se zice 'negru', trebuie sa intelegi daca a spus-o in franceza, engleza sau romana. In franceza suna prost.

UEFA a gresit din punctul meu de vedere. Primul lucru pe care ar fi trebuit sa-l faca e sa ceara explicatii, iar arbitrul sa spuna ca asa e in Romania. Cand s-a facut pauza aia, trebuia ca turcilor sa le fie explicata situatia. Fotbalul nu poate sa se opreasca pentru ca cineva acuza pe altcineva ca e rasist.

Din punctul meu de vedere, cred ca arbitrul va fi pedepsit de UEFA doar ca sa se dea un exemplu. Dar nu stiu daca e un exemplu bun. Asa cum vrei ca lumea sa inteleaga un fenomen, trebuie ca si ceilalti sa inteleaga ca fiecare tara are o limba si o cultura", a declarat Lema, potrivit GSP.

Aime Lema a povestit si ce se intampla in Romania, la meciurile pe care le juca in deplasare.

"Cand jucam in deplasare, spectatorii de acolo incercau sa ma distraga, sa ma enerveze. Nu pot sa iti spuna 'frumosule' ca sa te enerveze. Spun alte cuvinte. Dar dupa meci, cand stateam de vorba cu ei, nu mai aveau atitudinea respectiva. Imi spuneau 'ce voiai sa fac, trebuie sa tin cu echipa mea, dar nu am nimic personal cu tine'.

Toata viata noastra o sa ne gandim la ce a fost cu strabunicii nostri, ca au fost sclavi? Eu nu sunt sclavul cuiva. De ce trebuie sa ma gandesc la cei care nu i-au respectat pe strabunicii mei? Problemele alea trebuie sa ramana acolo ca sa evoluam. Nu trebuie ca orice cuvant sa ne frustreze. 'Nenorocitul ala de negru' sau 'negrul ala urat', astea sunt apelative", a conchis Lema.