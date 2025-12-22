După ce a obținut deja semnătura fundașului central portughez Andre Duarte, liber de contract după plecarea de la Ujpest, FCSB i-a mai prelungit contractul lui Malcom Edjouma până în vară. Pe lângă aceste două mutări, FCSB pregătește alte trei achiziții.

Gigi Becali: "Voi vorbi cu Florinel Coman"

Luni, la o zi după FCSB - Rapid 2-1, Gigi Becali a dezvăluit că ia în calcul inclusiv repatrierea lui Florinel Coman (27 de ani). Fostul jucător al campioanei nu traversează o perioadă grozavă în Qatar și ar putea reveni la formația roș-albastră dacă și Al Gharafa va fi dispusă să ofere o sumă consistentă la despărțire.



"De Coman nu știu nimic. O să vorbesc cu el pentru că vine acasă de sărbători. El are două milioane pe an. Dacă îi dau ăia un milion, îi mai dau eu 600.000-700.000 și să vină încoace!", a spus Gigi Becali.

