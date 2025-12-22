VIDEO Revenire spectaculoasă la FCSB! Gigi Becali: "Vorbesc acum cu el. Îi dau 600.000-700.000 și să vină!"

Gigi Becali a oferit detalii despre campania de achiziții pregătită de FCSB în fereastra de mercato din ianuarie.

Kevin CiubotaruFlorinel ComanFCSBFC HermannstadtGigi BecaliAl-Gharafa
După ce a obținut deja semnătura fundașului central portughez Andre Duarte, liber de contract după plecarea de la Ujpest, FCSB i-a mai prelungit contractul lui Malcom Edjouma până în vară. Pe lângă aceste două mutări, FCSB pregătește alte trei achiziții.

Gigi Becali: "Voi vorbi cu Florinel Coman"

Luni, la o zi după FCSB - Rapid 2-1, Gigi Becali a dezvăluit că ia în calcul inclusiv repatrierea lui Florinel Coman (27 de ani). Fostul jucător al campioanei nu traversează o perioadă grozavă în Qatar și ar putea reveni la formația roș-albastră dacă și Al Gharafa va fi dispusă să ofere o sumă consistentă la despărțire.

"De Coman nu știu nimic. O să vorbesc cu el pentru că vine acasă de sărbători. El are două milioane pe an. Dacă îi dau ăia un milion, îi mai dau eu 600.000-700.000 și să vină încoace!", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali renunță la transferul lui Kevin Ciubotaru: "Să fie sănătos!"

În schimb, la FCSB are șanse mici să ajungă Kevin Ciubotaru (21 de ani). Fundașul stânga de la FC Hermannstadt nu mai este o țintă atât de atractivă pentru Gigi Becali, după ce nici jucătorul nu a părut atât de convins să vrea să facă pasul la campioană.

"Transferurile o să le vedeți. Am zis că vin 5, dar vor veni 3. Experimentele vor fi toată viața la mine. Dacă vii la Becali, care te pune să vadă cum ești. Dacă nu ești, vine altul.

Eu am vorbit cu tatăl lui Ciubotaru. A zis că vorbim după meci. Am înțeles că băiatul a vorbit și a zis că nu vine la FCSB, dar că din respect a răspuns. După nu l-am mai sunat nici eu pe tatăl lui dacă el nu vine. Să fie sănătos!", a mai spus Becali.

Prima soție a lui Chuck Norris, cu care actorul are doi copii, a murit &icirc;n Texas: &rdquo;Suntem recunoscători că nu mai suferă&rdquo;
New Entry în clasamentul rușinii: România oferă încă un caz demn de compasiune fotbalistică
U Craiova - Csikszereda, de la 20:00, ultimul meci al Superligii în 2025. Oltenii pot încheia anul pe primul loc
„La început, nimeni nu avea!” Sorana Cîrstea surprinde: ce s-a schimbat radical în tenis în ultimii ani
Dennis Politic, la Hermannstadt? Gigi Becali a făcut anunțul după ultimul meci al lui FCSB din 2025
„Talibanul“ Guardiola: ce n-au voie să facă jucătorii lui City de Sărbători
Soarta lui Bîrligea, decisă după „circul“ făcut pe teren: „Și cu asta basta!“

Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor

Coman, surpriză imensă: arabii au făcut anunțul, la o lună după ultimul meci jucat de Florinel

FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și câteva petarde pe Arena Națională!

Dennis Man, înjurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!



New Entry în clasamentul rușinii: România oferă încă un caz demn de compasiune fotbalistică
Dennis Politic, la Hermannstadt? Gigi Becali a făcut anunțul după ultimul meci al lui FCSB din 2025
Coman, culisele unei răsturnări spectaculoase de situație în Qatar: „Asta s-a întâmplat“
E gata! FCSB a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș și Denis Alibec
David Popovici, star și pe 17 ianuarie 2026. Ce îl așteaptă la Otopeni
Dezvăluiri despre jucătorul dorit de Becali la FCSB: ”A fost la Săftica”
Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
stirileprotv Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

protv Trei zodii dau lovitura în ultima săptămână din an. Noroc, bani și oportunități din plin în perioada 22-28 decembrie

stirileprotv Președintele Nicușor Dan, interviu pentru Politico: „Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump”

stirileprotv Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană

