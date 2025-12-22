Sărbători fericite pentru FCSB și, din nou, calculele interminabile ale patronului în lupta pentru titlu. Așa a încheiat campioana României anul 2025.

Când dăm însă la o parte optimismul exagerat al lui Gigi Becali, ajungem la niște detalii concrete care reflectă realitatea unui sezon mult sub așteptări pentru FCSB. Și, la cât de prost a mers echipa, în actuala campanie, e foarte greu de crezut că lucrurile pot fi „reparate“, în întregime, în partea a doua a sezonului.

În primul rând, avem bilanțul roș-albaștrilor până în acest moment: 38 de meciuri, 16 victorii, 8 egaluri, 14 înfrângeri. Din care reiese un procentaj imens al partidelor pierdute: 36,8%.

Prin comparație, în tot sezonul trecut, FCSB a înregistrat doar 10 eșecuri, în 64 de meciuri jucate în toate competițiile.

Media golurilor primite demonstrează problemele din apărare

Tot cifrele ne pun în fața unei alte probleme pentru FCSB. Cea legată de vulnerabilitatea defensivă a echipei.

În acest sezon, echipa a încasat 53 de goluri în 38 de meciuri. Media golurilor primite pe meci? 1,39 la fiecare joc. Din nou, o statistică alarmantă! Mult peste media golurilor primite pe meci, în campania anterioară: 0,9 goluri în fiecare partidă.

Și, în fotbal, există o lege nescrisă: atacanții „vând“ biletele, iar fundașii îți câștigă trofeele. La ce apărare are FCSB, în acest sezon, e foarte greu de crezut că echipa poate fi competitivă, în lupta pentru titlu.

FCSB, cele mai puține puncte de când avem play-off și play-out

În fine, ultimul capitol care arată criza FCSB-ului e legat de numărul de puncte strânse de echipa după 21 de etape: 31.

De când avem sistemul cu play-off și play-out, FCSB n-a mai avut un punctaj atât de slab până în acest moment al campionatului, după 21 de runde. Iată confirmarea acestei realități:

*2024-2025: 37 de puncte, locul 2, la egalitate cu liderul U Cluj.

*2023-2024: 44 de puncte, locul 1, la opt puncte de locul 2, ocupat de CFR.

*2022-2023: 38 de puncte, locul 3, la șapte puncte de liderul Farul.

*2021-2022: 47 de puncte, locul 2, la zece puncte de liderul CFR.

*2020-2021: 48 de puncte, locul 1, la un punct de locul 2, ocupat de CFR.

*2019-2020: 39 de puncte, locul 2, la două puncte de liderul CFR.

*2018-2019: 40 de puncte, locul 2, la șase puncte de liderul CFR.

*2017-2018: 44 de puncte, locul 2, la cinci puncte de liderul CFR.

*2016-2017: 40 de puncte, locul 2, la două puncte de liderul Viitorul.

*2015-2016: 34 de puncte, locul 5, la opt puncte de liderul Astra.

