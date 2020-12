John Barnes, luat la rost de fani dupa ce i-a luat apararea lui Coltescu! Explicatii de ULTIMA ORA dupa scandalul pornit de Basaksehir

John Barnes este asaltat cu mesaje din partea fanilor de pe Twitter, insa fostul mare jucator din Premier League continua sa vina cu argumente in favoarea lui sebastian Coltescu.

Barnes este absolut convins ca arbitrul roman nu a avut intentia de a jigni cand a folosit cuvantul 'negru'.

"Demba Ba parea destul de ofensat pe filmare de faptul ca arbitrul a folosit cuvantul negru. John, cred ca presupunerea ta este gresita, doar daca nu am ratat eu vreo afirmatie in care sa spuna altceva", i-a scris un fani lui Barnes.

"Oficialul a folosit cuvantul negru. Webo a fost cel care a spus 'de ce ai spus negru', crezand ca este negro... Cand s-a explicat ca negru inseamna doar o culoare, Demba Ba a spus 'de ce ai spus negru'... Deci ce e in neregula sa spui negru? Imi poti spune?

Nu i-a spus ticalos negru, sau altceva cu conotatii negativ. Doar adjectivul descriptiv, deoarece nu ii stia numele tipului.

El nu vorbea cu Webo sau Demba Ba, vorbea cu arbitrul, iar cand arbitrul l-a intrebat cine, imi spui ce ar fi putut spune pentru a-l descrie pe singurul tip negru care sta cu 4/5 tipi albi, toti cu aceleasi treninguri?! Asa ca atunci cand a fost intrebat, a spus 'cel negru'", a fost raspunsul lui Barnes.

