Rafinha și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist luni, prin intermediul rețelelor sociale, anunță AS. Brazilianul, produs al academiei de tineret a Barcelonei, a părăsit Al Arabia din Qatar în vara anului 2024 și de atunci a rămas fără club.

Rafinha s-a retras la doar 32 de ani

Mijlocașul își încheie cariera după ce a făcut parte din echipa lui Luis Enrique, Barcelona, ​​cu care a câștigat tripla în sezonul 2014/15. A jucat, de asemenea, pentru Celta Vigo și Real Sociedad în La Liga și și-a încercat norocul în străinătate, la cluburi de elită precum PSG și Inter Milano. Spre sfârșitul carierei sale, a părăsit fotbalul european și a petrecut doi ani în campionatul din Qatar.

Rafinha a suferit accidentări semnificative în momente-cheie ale carierei sale, împiedicându-l să atingă un ritm constant în perioada petrecută la Barcelona. Între 2017 și 2019, a fost indisponibil timp de aproape 500 de zile din cauza unei rupturi de ligament încrucișat anterior și a unei accidentări la menisc.

Statistica sa la Barcelona și PSG

După câteva perioade de împrumut la Celta Vigo (una în 2013 și alta în 2019) și Inter Milano, fostul fotbalist a părăsit definitiv Barcelona în 2020 pentru a semna cu PSG. A plecat clubul catalan după ce a jucat 90 de meciuri, marcând 12 goluri și oferind 8 pase decisive. La Paris, a jucat 39 de meciuri pe parcursul unui sezon și jumătate la club, înainte de a se alătura echipei Real Sociedad din San Sebastian.

Rafinha se retrage cu 386 de apariții, 55 de goluri și 46 de pase decisive în palmares. În vitrina sa de trofee se găsesc un Champions League, 3 titluri în La Liga, 3 Copa del Rey, două Supercupe ale Spaniei, o Supercupă UEFA, un titlu în Ligue 1, o Cupă a Franței și o Supercupă a Franței, o Cupă Mondială a Cluburilor și o Cupă Emir.

