Darius Olaru și Florin Tănase au adus trei puncte mari pentru FCSB, care s-a apropiat de locurile de play-off și, implicit, de primele poziții din clasament. Pentru Rapid a marcat Alex Dobre, din penalty.



Gigi Becali s-a arătat încântat, dar nu renunță la ideea de a-și ”betona” lotul în această iarnă. Anul 2025 a fost bun pentru echipa sa pe plan financiar. Cu un calcul simplu, finanțatorul FCSB-ului spune că a încasat peste zece milioane de euro doar din cupele europene.



Gigi Becali: ”Am încasat vreo 10 milioane de euro”



La acești bani se adaugă și cele 6,4 milioane de euro pe care i-a primit de pe urma transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa (cinci milioane de euro + 1,4 milioane de euro din penalizări, pentru întârzierea plății). Evident, suma încasată din Europa League poate crește în funcție de rezultatele pe care FCSB le va obține în ultimele două meciuri din faza principală, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



„Financiar? Nu zic că a fost extraordinar, eu zic că a fost bun. Până acum, de exemplu, doar din Europa, am încasat vreo 10 milioane. Problema e că acum, din alea două victorii vin banii din urmă, adică cinci milioane și ceva.



Deci poți să mai iei încă 7-8-10 milioane din calificare. Am luat 1,4 milioane de euro la mișto, ai văzut cum face Dumnezeu? Mă refer la banii pe Coman. Adică la cele cinci milioane, am luat 6,4”, a spus Gigi Becali.



FCSB a rămas pe locul nouă, după ce echipele aflate în lupta pentru play-off și-au câștigat meciurile, dar rămâne la două puncte distanță de locul șase, ocupat de Oțelul Galați.



În primul meci oficial din 2026, FCSB se va deplasa la Mioveni pentru un duel dificil, cu FC Argeș, echipă aflată pe locul cinci și implicată în lupta pentru locurile de play-off.

