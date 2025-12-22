Mijlocașul, fost jucător la FC Botoșani, s-a întors în România în vară, după ce a evoluat pentru o scurtă perioadă de timp în Kazahstan. Cele două părți au decis încheierea contractului scadent la finele acestui sezon, dar Florescu nu va fi foarte mult timp liber de contract.



Acesta s-a înțeles deja cu Hermannstadt, una dintre ”rivalele” Unirii Slobozia în lupta pentru evitarea retrgoradării, scrie GSP.ro. Sibienii sunt, însă, într-o situație mult mai delicată, cu doar 13 puncte după 21 de etape.



Eduard Florescu a plecat de la Slobozia și semnează cu Hermannstadt



Echipa preluată recent de Dorinel Munteanu este la trei puncte distanță de următoarea clasată, Csikszereda, și va începe anul 2026 pe terenul celor de la Farul Constanța, una dintre echipele cu pretenții la play-off.



„Mulțumim, Eduard Florescu!

Clubul nostru şi mijlocașul Eduard Florescu au decis de comun acord rezilierea contractului înainte de termenul scadent.

Mult succes în carieră, Eduard!”, a transmis Unirea Slobozia.



În acest sezon, Florescu a evoluat în 17 partide pentru cei de la Unirea Slobozia, reușind să înscrie un singur gol.

