"Poate si-au luat rolul prea in serios!" Un psiholog a analizat cazul lui Coltescu: "Clar vor exista niste consecinte"

Sebastian Coltescu si brigada lui Ovidiu Hategan au fost implicati intr-un scandal cu tenta rasista care a facut inconjurul lumii.

Meciul PSG - Istanbul BB a fost oprit in minutul 14, dupa ce Sebastian Coltescu a folosit cuvantul 'negru' pentru a-l identifica pe Pierre Webo, secundul echipei din Turcia. Totul a degenerat intr-un scandal care a facut inconjurul lumii. Meciul s-a reluat de abia a doua zi din minutul in care a fost oprit, iar brigada lui Hategan a fost trimisa acasa.

Psihologul Iuliana Spanu a analizat cazul lui Sebastian Coltescu si a declarat ca expresia folosita de arbitrul roman si tensiune provocata de jucatorii turcilor au facut ca acest eveniment sa fie dezbatut de toata planeta.

"Cuvintele rostite de Sebastian Coltescu au luat forma unei expresii nefericite, as numi-o. Este greu de crezut ca si-a dorit sa creeze un astfel de efect in timpul jocului. Cred ca nici nu s-a gandit ce poate provoca expresia respectiva.

Intr-o atmosfera tensionata este nevoie de o singura scanteie ca lucrurile sa degenereze. Am inteles ca inainte de aceasta expresie, lucrurile erau deja tensionate. Ideea este ca, daca stam sa privim la nivel general, expresiile rasiste au puterea de a activa memoria suferintei colective chiar daca este atacata o singura persoana. Ia nastere o forma de contagiune deoarece persoana face parte din comunitate si multi asemenea lui se pot identifica cu el.

Intorcandu-ne la subiectul nostru, un meci presupune competitie, presiune asupra celor implicati, atat din punctul de vedere al victoriei, cat si a timpului. Poate ca in astfel de momente, latura rationala este invadata de cea emotionala si atunci se intampla fenomenul de a te lasa purtat de val.

Cu toate acestea, vorbim de jucatori, arbitri, antrenori, care au o pregatire disciplinara, cu experiente in situatii nefavorabile si pe care au trebuit sa le gestioneze intr-o maniera civilizata. Am urmarit imaginile, era limpede ca atmosfera era tensionata. Se vedeau oameni ridicati, au venit gramada.

Poate si-au luat rolul prea in serios. Din ce am vazut, au fost mai mult combatanti decat jucatori profesionisti. Este o vorba din popor ca oamenii spun multe la nervi, dar intr-un astfel de context ar fi fost preferabil ca aceasta sintagma sa nu fie luata drept justificare. Cuvintele pot fi interpretative, de aceea se si spune sa gandesti de doua ori inainte sa spui ceva pe gura. Cuvintele pot provoca rau, dezgust pentru celalalt", a declarat psihologul pentru Fanatik.

Psihoterapeutul a mai precizat ca Sebastian Coltescu va fi afectat si ca sigur vor exista consecinte dupa acest scandal.

"Eu cred ca ambele parti au de suferit. Acest exemplu este un motiv in plus pentru care pregatirea psihologica a sportivilor este esentiala. Tot ceea ce tine de managementul furiei, de gestionarea situatiilor in care stresul atinge cote inalte, gestionarea emotiilor, echilibrul mental al fiecarui jucator ar trebui integrate si asigurate in stilul de viata al unui sportiv de performanta.

Clar eu cred ca il afecteaza pe Coltescu. Nu stiu daca era intentia lui tinand cont ca erau oameni, era ascultat, nu stiu daca s-ar fi pus el intr-o situatie jenanta. O putem numi asa pentru ca nu cred ca i-a prins foarte bine.

Referitor la rasism, eu cred ca el se defineste in primul rand prin intentie, prin actul in sine si prin efect. Un act are loc cu sau fara intentie. Poate actul nu se justifica dar poate fi discutabil in functie de existenta intentiei.

Iar intentia o putem afla doar de la Sebastian in momentul de fata. De asta spun ca este discutabil. Pentru ca actul in sine a existat, intr-o forma sau alta. Expresia nu a fost cea mai fericita. Clar vor exista niste consecinte, intr-un fel sau altul", a completat specialistul.

