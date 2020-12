Marcel Popescu a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Sebastian Coltescu si brigada condusa de Ovidiu Hategan au fost in cetrul un scandal cu tenta rasista. Meciul PSG - Istanbul BB a fost oprit in minutul 14, dupa ce Sebastian Coltescu a folosit cuvantul 'negru' pentru a-l identifica pe Pierre Webo, secundul echipei din Turcia. Totul a degenerat intr-un scandal care a facut inconjurul lumii. Meciul s-a reluat de abia a doua zi din minutul in care a fost oprit, iar brigada lui Hategan a fost trimisa acasa.

Marcel Popescu considera ca Sebastian Coltescu nu a dorit niciodata sa insulte un jucator si ca in tot acest scandal, arbitrul roman este o o victima nu un vinovat.

"Consider ca e o gogoasa umflata. Am inceput sa ne dam cu caramida in piept, intr-un exces extraordinar de mare de a fi curati, integri morali si de a ne detatasa de manifestarile neacceptate si catalogate ca fiind rasiste. Au fost manifestari rasiste in tribune, care s-au intamplat pe teritoriul tarii noastre impotriva unor colegi de competitie de etnie maghiara.

Eu as fi cerut scuze in numele sportului si al Romaniei pentru ca niciodata Sebastian Coltescu nu a vrut sa insulte un jucator. Faptul ca a vrut sa-l ajute pe Hategan si i-a dat un reper, care ulterior a fost nefericit si s-a speculat, apoi au curs rauri de cerneala.

Toata opinia publica a fost oribilata. Uite ce face un roman. Dar cum sa ii spuna? Eu cunosc situatii in care daca nu ii spui negru se supara, pentru ca e negru. Antonio. Pai, daca lui Antonio ii spuneai preto, negru in portugheza, el radea. Cred ca se exagereaza mult. Coltescu este o victima, nu un vinovat", a declarat Marcel Popescu, manager general Universitatea Craiova.