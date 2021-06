"L-am tolerat, dar ne injura! Ne-am dat seama ca situatie e grava!" Sovre, despre incidentul de la Paris care l-a avut pe Coltescu in prim-plan

Retras recent din activitate, Octavian Sovre nu a ezitat sa vorbeasca despre problemele din ultimul timp.

Aflat in brigada care a condus deja celebra partida dintre PSG si Basaksehir, Octavian Sovre spune ca turcii au avut un plan si ca atitudinea si tot ce s-a intamplat in acea seara a fost in defavoarea romaniilor, in ciuda faptului ca situatia nu a fost asa cum a parut.

"Cei din staff-ul echipelor trebuia sa stea in spatele propriei banci de rezerva, in tribuna, efectiv. Jucatorul, de fapt antrenorul respectiv, a avut de la inceputul jocului o manifestare nesportiva, sa zicem. Noi l-am tolerat pana in minutul 13, cand, dupa cum s-a auzit si pe fundal, Sebi Coltescu ii tot comunica lui Ovidiu ca tipul respectiv are o manifestare nepotrivita.



Intr-un final a trebuit sa-l eliminam. Momentul in care a trebuit identificat, probabil datorita faptului ca reflectoarele de la nivelul tribunei ii bateau in ochi lui Ovidiu, Ovidiu nu percepea. Adica era intr-o penumbra. Si noi ne-am exprimat in felul urmator. Prima data a zis Sebi Coltescu, ideea a fost in felul urmator. Microfoanele de fond erau undeva la un metru, un metru si jumatate in spatele meu ca arbitru asistent.

Sebi, ca si al 4-lea oficial, se tot misca acolo in zona. Initial, Sebi i-a zis 'Care?'. 'Pai, ala negru'. 'Care? Care?', intreba Ovidiu. 'Ala negru'. Si ca sa fiu mai vocal, sa inteleaga, ca am perceput ca Ovidiu nu il intelegea pe Sebastian. Sebi trecuse de linia microfoanelor si probabil n-a mai fost perceput de catre microfoane si probabil de aia el nu s-a auzit asa tare. Dar, ca ordine cronologica, prima data Sebi a zis 'ala negru' si apoi eu, fiind mai vocal, am zis 'ala negru'.

Am simtit ca lucrurile nu sunt in regula din reactiile tipului respectiv si clar ca ulterior, trecand timpul si situatia de la teren, vazand ca echipa oaspete nu vrea sa mai participe la joc, ne-am dat seama ca situatia e destul de grea pentru noi. Am incercat sa le tot explicam, dar ei tot o tineau pe a lor, pana la urma a fost si o chestie de strategie, nu vreau sa intru in detalii", a declarat Octavian Sovre pentru ProSport.

Sovre este de parere ca Sebastian Coltescu a fost pus la zid pe nedrept deoarece oficialul partidei nu a avut in niciun moment intentia de a-l jigni pe cel din staff-ul celor de la Basaksehir. In plus, arbitrul retras recent din activitate sustine ca Pierre Webo a avut niste remarci la adresa oficialilor care au lasat de dorit.

"Noi zicem ca pe nedrept, pentru ca stim foarte bine, romanii nu sunt un popor rasist. Si modul nostru de exprimare a fost strict pentru a identifica persoana respectiva. Nu i s-a adresat in mod direct, nici macar cu o tenta jignitoare. Acum, nu vreau sa va spun ca respectivul ins, mi-a zis la inceput, a avut un comportament cel putin nesportiv. Acum, nu va pot ascunde ca nu am putut dovedi ca el ne tot injurase, inainte de momentul respectiv , in multe situatii, ne tot injura in limba spaniola. Acum noi nu am mai putut dovedi", a mai spus Sovre.