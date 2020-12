Weah il FACE PRAF pe Coltescu dupa scandalul care a facut inconjurul lumii: "E socant ce a facut acest arbitru!" Ce spune despre reactia fotbalistilor lui Basaksehir

Continua reactiile referitoare la scandalul anului din fotbalul mondial.

Fostul fotbalist al lui Paris Saint-Germain, Timothy Weah, fiul legendarului George Weah, a declarat ca este mandru de reactia pe care Demba Ba a avut-o in acest incident si considera ca un asemenea comportament, precum cel al lui Coltescu, nu are ce cauta in sport.

"Nu am urmarit meciul. Am vazut comentariile si postarile de pe retelele de socializare. Cred ca nu exista loc pentru rasism in sport in 2020. Ar trebui sa se opreasca acum. Este socant ce a facut acest arbitru. M-am bucurat sa vad fosta mea echipa PSG si pe cei de la Istanbul Basaksehir parasind terenul. Sunt mandru de comportamentul lui Demba Ba. Cred ca ceea ce s-a intamplat este inacceptabil. UEFA trebuie sa actioneze", a spus Timothy Weah, citat de turcii de la Fanatik

Timothy Weah s-a transferat de la Paris Saint-Germain la Lille in vara anului 2019 in schimbul sumei de 10 milioane de euro.

Tatal lui Timothy, George Weah, este singurul fotbalist african din istorie care a castigat 'Balonul de Aur'.