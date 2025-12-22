Fiorentina ocupă ultimul loc în Serie A, cu doar 9 puncte în 16 etape, iar numele lui Adrian Mutu (46 de ani) a fost vehiculat în presa din Italia pentru rolul de antrenor principal.

Adrian Mutu, declarație despre venirea sa la Fiorentina

„Briliantul” a reacționat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro cu privire la zvonurile referitoare la o numire a sa pe banca „viola”.

Mutu a explicat că, până în momentul de față, nu a fost contactat de conducerea din Firenze pentru a negocia o potențială numire în rolul de tehnician principal.

„Deocamdată sunt doar niște știri care au apărut în Italia. Din punctul meu de vedere, nu este nimic concret și nu am avut niciun contact cu clubul”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Mutu, o legendă pentru gruparea „viola”

Adrian Mutu se numără printre cei mai importanți fotbaliști din istoria grupării Fiorentina. „Briliantul” a îmbrăcat tricoul „viola” între anii 2006 și 2011.



Mutu a marcat 69 de goluri pentru Fiorentina în 143 de meciuri oficiale și a înregistrat 29 de pase decisive.

Galloppa în stand-by, Iachini la pândă



Adevărata soluție de avarie pregătită de gruparea viola, conform presei din Italia, este Daniele Galloppa. Actualul tehnician al echipei Primavera a fost pus deja în „stare de pre-alertă”, fiind considerat o variantă mai sigură și imediată.



Pe lista scurtă mai apare și numele lui Beppe Iachini. Antrenorul, un favorit mai vechi al președintelui, este liber de contract de un an și jumătate și așteaptă un semn, fiind gata să intervină în lupta disperată pentru evitarea retrogradării.



Kuzmanovic insistă: „Mutu poate revitaliza clubul”



Chiar dacă italienii sunt sceptici în privința numirii românului, foștii colegi fac lobby puternic. Zdravko Kuzmanovic, mijlocașul care a împărțit vestiarul cu „Il Fenomeno” între 2007 și 2009, crede că doar un șoc emoțional provocat de revenirea lui Mutu, asistat de Cesare Prandelli, mai poate salva acest sezon dezastruos.



„Prandelli este numărul 1, îi datorez multe, iar experiența lui Mutu poate ajuta foarte mult Fiorentina pentru că are capacitate de a gestiona vestiarul și iubește acest oraș. Prandelli și Mutu pot ajuta foarte mult Fiorentina. Ceva trebuie schimbat la club pentru că nu s-a mai câștigat niciun meci de 16 etape. Sper ca Mutu și Prandelli să revină la club. Mutu poate revitaliza clubul. El va vedea cine se antrenează cum trebuie și cine nu, cine dă totul și cine nu. Cred că Prandelli și Mutu pot face o treabă chiar foarte bună”, a spus sârbul pentru Firenze Viola.

