BREAKING NEWS: Decizie de ULTIM MOMENT luata de Coltescu! Si-a anuntat deja AVOCATUL: ce vrea sa faca in cazul in care UEFA il va gasi VINOVAT

Sebastian Coltescu a fost acuzat de rasism la duelul din Champions League dintre PSG si Basaksehir.

Coltescu a fost al patrulea oficial al partidei de la Paris. Duelul, programat initial pe 8 decembrie, a fost intrerupt in primele 20 de minute, arbitrul roman fiind acuzat de rasism dupa ce l-a indicat pe Pierre Webo drept 'ala negru'.

Coltescu se considera 100% nevinovat si are un plan bine pus la punct in cazul in care UEFA va avea alt verdict.

Romanul va fi aparat de avocatul spaniol Josep Vandellos, pe care l-a anuntat deja ca este gata sa mearga inclusiv la CEDO sau la Haga pentru a-si demonstra nevinovatia.

In cazul in care Coltescu va fi gasit vinovat de UEFA, el va merge sa se lupte la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) si chiar la Curtea Penala Internationala, care are sediul la Haga, anunta Gazeta.

La Curtea Penala Internationala, Coltescu ar urma sa reclame o crima importiva umanitatii, iar spetele care ar putea face obiectul unui proces ar putea fi: persecutarea unui grup pentru motive de ordin politic, rasial, national, etnic, cultural, religios sau bazat pe sex, sau in functie de alte criterii universal recunoscute ca inadmisibile in dreptul international, alte acte inumane cu un caracter similar, cauzatoare de suferinte puternice si care aduc atingere grava integritatii fizice sau mentale.

"Coltescu ar intentiona chiar sa solicite despagubiri, cuantificabile in milioane de euro, pentru a-si reface imaginea in cazul in care sentinta nu ii va fi favorabila in urma anchetei de la UEFA", mai anunta sursa citata.