Josep Vandellos e mai pregatit ca niciodata sa-i ia apararea lui Coltescu! Ce a declarat celebrul avocat despre posibilitatea unei sanctiuni: "E fara precedent!"

Sebastian Coltescu va fi aparat in cazul in care este acuzat de rasism de catre unul dintre cei mai buni avocati din lumea sportului.

Josep Vandellos are o experienta de peste 10 ani in litigii din lumea sportului si este mai pregatit ca niciodata sa-l apere pe Coltescu intr-un caz fara precedent. Avocatul a declarat ca el a avut initiativa de a se oferi sa-l apere pe Coltescu, deoarece il considera pe arbitru nevinovat.

Vandellos va avea o misiune foarte grea in a-i convinge pe cei de la UEFA ca apelativul folosit de Coltescu nu are conotatii rasiste. Momentul a luat amploare in fotbalul mondial, iar mai multi oameni importanti l-au acuzat pe arbitrul roman.

"Da, eu am avut aceasta initiativa. Cred ca e un caz care merita tot efortul. E un caz important, cu un impact foarte mare. Cel putin in spatiul public eu nu stiu sa fi existat asa ceva. E fara precedent.

Si mai cred inca ceva: evident ca arbitrul Coltescu nu este vinovat. Cred profund ca nu e vinovat", a declarat Josep Vandellos pentru gsp.ro.

Avocatul spaniol l-a mai reprezentat in 2010 pe antrenorul spaniol, Lopez Caro, care era intr-un litigiu la acea vreme cu patronul lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu. Un alt caz in care Vandellos a fost implicat a fost acela cand fanii Romaniei au fost acuzati de scandari xenofobe la adresa ungurilor.

"Apararea noastra va fi totala si va mai spun ceva: am convingerea ca stam bine si ca nu se impune niciun fel de sanctiune in acest caz. Poate ca suna a cliseu, mai ales cand o spune avocatul celui acuzat, dar la nivel personal sunt convins 100% ca totul va merge bine", a adaugat Vandellos pentru sursa citata.