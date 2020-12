"Idiotii folosesc meciuri de fotbal pentru a promova o ideologie idioata!" UEFA solicita sprijin in lupta impotriva rasismului

Scandalul de la Paris, ai carui protagonisti au fost Sebastian Coltescu si Pierre Webo, a facut inconjurul lumii.

Problema rasismului a fost intens dezbatuta in ultimele saptamani de catre oameni de toata planeta, iar recent UEFA a lansat un documentar in care presedintele forului a facut un apel catre guverne pentru a veni in sprijinul luptei impotriva rasismului.

Aleksander Ceferin a comentat atitudinea unora dintre oficialitati, care nu se implica in problema discriminarii, amintind de meciul in care jucatorii Angliei au fost victimele huliganilor in Bulgaria.

"UEFA face multe, dar niciodata nu e suficeint. Avem o problema cu unele guverne, deoarece acestea nu au o problema cu discriminarea. A fost o situatie teribila in acel meci. Idiotii folosesc meciuri de fotbal pentru a promova o ideologie idioata. Trebuie sa facem tot ce putem pentru a opri acest lucru", a declarat Ceferin in cadrul documentarului UEFA.

De asemenea, si jucatoarea de fotbal Megan Rapinoe a vorbit despre problema rasismului, despre care spune ca este mai vizibil in ultima vreme, de cand Donald Trump a ajuns presedinte al Statelor Unite.

"Vedem o crestere a extremismului de dreapta in intreaga lume. Ofera entuziasm oamenilor care gandesc ca ei si isi spun: 'Oh, nu sunt singurul care simte asa'. Inainte de Donald Trump era inacceptabil sa spui in mod flagrant lucruri rasiste. Oamenii se simt acum imputerniciti sa spuna si aceste lucruri", a punctat sportiva.