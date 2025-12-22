Denis Drăguș (26 de ani) a devenit un caz demn de Dosarele X ale fotbalului, după cum Sport.ro a explicat aici. În ciuda acestei situații neplăcute, atacantul naționalei nu pare a fi deloc afectat.

Duminică, la 24 de ore după ce a bifat un alt meci fără gol marcat, Drăguș a dat o fugă până la București și a urmărit derby-ul FCSB – Rapid (2-1) din tribunele Arenei Naționale. Asta deși echipa sa, Eyupspor, mai are un meci de jucat, anul acesta: miercuri (ora 19:30), în cupă, în deplasare, la Samsunspor.

La ce zvonuri circulă însă, pare că Drăguș nu mai are viitor, la Eyupspor, formație la care a fost împrumutat, în vară, de la Trabzonspor. S-a ajuns la această variantă, după ce Denis a dezamăgit și la Trabzonspor, care a plătit 1,7 milioane de euro pentru transferul său de la Standard Liege.

