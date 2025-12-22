FOTO „Cel mai bun fotbalist din România“, prezent la FCSB – Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală

&bdquo;Cel mai bun fotbalist din Rom&acirc;nia&ldquo;, prezent la FCSB &ndash; Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală Fotbal intern
Internaționalul român, care traversează o criză incredibilă la actuala sa formație, a asistat, duminică, la partida de pe Arena Națională.

Denis Drăguș (26 de ani) a devenit un caz demn de Dosarele X ale fotbalului, după cum Sport.ro a explicat aici. În ciuda acestei situații neplăcute, atacantul naționalei nu pare a fi deloc afectat.

Duminică, la 24 de ore după ce a bifat un alt meci fără gol marcat, Drăguș a dat o fugă până la București și a urmărit derby-ul FCSB – Rapid (2-1) din tribunele Arenei Naționale. Asta deși echipa sa, Eyupspor, mai are un meci de jucat, anul acesta: miercuri (ora 19:30), în cupă, în deplasare, la Samsunspor.

La ce zvonuri circulă însă, pare că Drăguș nu mai are viitor, la Eyupspor, formație la care a fost împrumutat, în vară, de la Trabzonspor. S-a ajuns la această variantă, după ce Denis a dezamăgit și la Trabzonspor, care a plătit 1,7 milioane de euro pentru transferul său de la Standard Liege.

Gigi Becali, un admirator al lui Drăguș

Prezența lui Drăguș, la derby, a dat naștere la o speculație: atacantul ar fi în vizorul roș-albaștrilor. S-a ajuns aici și pentru că, în luna noiembrie, Gigi Becali și-a manifestat admirația pentru vârful de 26 de ani.

Drăguș e cel mai bun fotbalist român, la ora actuală. Eu așa cred! Dacă vine la FCSB, Drăguș poate să câștige, cu tot cu primele din cupele europene, un milion de euro“, a spus latifundiarul din Pipera.

În ciuda acestei declarații, venirea lui Drăguș, la FCSB, ține, mai degrabă, de un scenariu SF. Pentru că, potrivit contractului său cu Trabzonspor, salariul său actual e de 630,000 de euro pe an. Vorbim despre o sumă „imposibilă“ pentru FCSB, unde salariile nu depășesc 20,000 – 30,000 de euro pe lună.

