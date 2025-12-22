După starturi greoaie de sezon, atât Fulham, cât și Nottingham Forest sunt în revenire de formă. Ambele au înregistrat trei victorii în ultimele cinci etape, iar cu o victorie diseară s-ar distanța la 10, respectiv 8 puncte de prima poziție retrogradabilă ocupată de West Ham.



Fulham, locul 15, cu 20 de puncte, vine după victoria de pe terenul lui Burnley, scor 3-2, în timp ce Nottingham a spulberat-o pe Tottenham acasă, 3-0.



Ibrahima Sangare, unul dintre marcatorii lui Nottingham din victoria cu Tottenham, nu va fi la dispoziția lui Sean Dyche pentru partida cu Fulham. Mijlocașul ivorian a plecat în Maroc pentru Cupa Africii pentru Națiuni.



În sezonul trecut, Fulham a câștigat ambele meciuri contra lui Nottingham, 1-0 în deplasare și 2-1 pe teren propriu. "Pădurarii" au câștiga ultima dată pe Craven Cottage în aprilie 2022, la un meci din Championship, 1-0.

