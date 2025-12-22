LIVE VIDEO Fulham - Nottingham Forest, LIVE pe VOYO de la 22:00. Câștigătoarea se îndepărtează de zona roșie

Alexandru Hațieganu
Fulham - Nottingham Forest, ultimul meci al etapei a 17-a din Premier League, se joacă luni, de la ora 22:00, pe Craven Cottage, LIVE pe VOYO.

Nottingham ForestFulhamPremier League
După starturi greoaie de sezon, atât Fulham, cât și Nottingham Forest sunt în revenire de formă. Ambele au înregistrat trei victorii în ultimele cinci etape, iar cu o victorie diseară s-ar distanța la 10, respectiv 8 puncte de prima poziție retrogradabilă ocupată de West Ham.

Fulham, locul 15, cu 20 de puncte, vine după victoria de pe terenul lui Burnley, scor 3-2, în timp ce Nottingham a spulberat-o pe Tottenham acasă, 3-0.

Ibrahima Sangare, unul dintre marcatorii lui Nottingham din victoria cu Tottenham, nu va fi la dispoziția lui Sean Dyche pentru partida cu Fulham. Mijlocașul ivorian a plecat în Maroc pentru Cupa Africii pentru Națiuni.

În sezonul trecut, Fulham a câștigat ambele meciuri contra lui Nottingham, 1-0 în deplasare și 2-1 pe teren propriu. "Pădurarii" au câștiga ultima dată pe Craven Cottage în aprilie 2022, la un meci din Championship, 1-0.

