S-a întors roata pentru Florinel Coman! Pentru că, după ce mult timp a fost trecut pe linie moartă de antrenorul Pedro Martins la Al-Gharafa (Qatar), acum fostul star al FCSB-ului a devenit un jucător indispensabil pentru tehnicianul portughez. Cel puțin, pentru o perioadă!

Sport.ro a dezvăluit, încă de ieri, că Florinel va fi în lot, foarte probabil chiar titular, diseară (ora 20:15) într-un meci uriaș pentru Al-Gharafa. În etapa a 6-a din Champions League, liderul din Qatar va primi vizita formației Al-Wahda, locul 2 în Emirate. Partida e de „totul sau nimic“ pentru Coman și colegii săi! Pentru că, în Champions League, doar primele 8 clasate avansează în play-off. Când mai sunt trei partide, Al-Gharafa e pe 9.

În acest context, formația din Doha speră să învingă, diseară, Al-Wahda, pentru ca apoi să abordeze cu un alt moral ultimele două întâlniri, cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită) și cu Tractor-Sazi (Iran).

„Florinel Coman va juca din cauza absențelor din lot“

Revenind la cazul Coman, luat brusc de pe bancă și aruncat în luptă, la ultimele partide ale lui Al-Gharafa în Champions League, explicația acestei răsturnări de situație ține de problemele din lot.

Sport.ro a luat legătura cu un jurnalist arab, care a dezvăluit că, în acest moment, Florinel Coman e un jucător de care Al-Gharafa are mare nevoie.

„Situația lui Coman s-a schimbat din cauza absențelor din lotul lui Al-Gharafa. Tunisianul Sassi e plecat la Cupa Africii pe Națiuni. Un alt mijlocaș, Ahmed Al-Ganehi, e accidentat. Nici fundașul sud-coreean, Jang Hyun-Soo, nu poate evolua, având probleme medicale. Atacantul spaniol, Joselu, a fost recuperat cu greu. El va fi în lot pentru meciul cu Al-Wahda din această seară, dar, în mod cert, nu e sută la sută. În aceste condiții, Coman va fi titular. E o șansă imensă pentru el, de a arăta ce poate într-un meci foarte important“, ne-a spus jurnalistul arab.

