Coman, culisele unei răsturnări spectaculoase de situație în Qatar: „Asta s-a întâmplat" Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marginalizat de portughezul Pedro Martins, la Al-Gharafa, românul va juca, diseară (ora 20:15), într-un meci de „totul sau nimic“ pentru echipa sa, în Champions League.

S-a întors roata pentru Florinel Coman! Pentru că, după ce mult timp a fost trecut pe linie moartă de antrenorul Pedro Martins la Al-Gharafa (Qatar), acum fostul star al FCSB-ului a devenit un jucător indispensabil pentru tehnicianul portughez. Cel puțin, pentru o perioadă!

Sport.ro a dezvăluit, încă de ieri, că Florinel va fi în lot, foarte probabil chiar titular, diseară (ora 20:15) într-un meci uriaș pentru Al-Gharafa. În etapa a 6-a din Champions League, liderul din Qatar va primi vizita formației Al-Wahda, locul 2 în Emirate. Partida e de „totul sau nimic“ pentru Coman și colegii săi! Pentru că, în Champions League, doar primele 8 clasate avansează în play-off. Când mai sunt trei partide, Al-Gharafa e pe 9.

În acest context, formația din Doha speră să învingă, diseară, Al-Wahda, pentru ca apoi să abordeze cu un alt moral ultimele două întâlniri, cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită) și cu Tractor-Sazi (Iran).

„Florinel Coman va juca din cauza absențelor din lot“

Revenind la cazul Coman, luat brusc de pe bancă și aruncat în luptă, la ultimele partide ale lui Al-Gharafa în Champions League, explicația acestei răsturnări de situație ține de problemele din lot.

Sport.ro a luat legătura cu un jurnalist arab, care a dezvăluit că, în acest moment, Florinel Coman e un jucător de care Al-Gharafa are mare nevoie.

Situația lui Coman s-a schimbat din cauza absențelor din lotul lui Al-Gharafa. Tunisianul Sassi e plecat la Cupa Africii pe Națiuni. Un alt mijlocaș, Ahmed Al-Ganehi, e accidentat. Nici fundașul sud-coreean, Jang Hyun-Soo, nu poate evolua, având probleme medicale. Atacantul spaniol, Joselu, a fost recuperat cu greu. El va fi în lot pentru meciul cu Al-Wahda din această seară, dar, în mod cert, nu e sută la sută. În aceste condiții, Coman va fi titular. E o șansă imensă pentru el, de a arăta ce poate într-un meci foarte important“, ne-a spus jurnalistul arab.

Pedro Martins: „Meci crucial!“

Spusele ziaristului din Orientul Mijlociu sunt confirmate de declarațiile antrenorului Pedro Martins (foto, sus). Acesta a prefațat, la rândul său, partida cu Al-Wahda din această seară.

Meciul acesta e crucial pentru noi, dacă vrem să revenim în cursa de calificare. Jucătorii pe care îi am la dispoziție sunt la un nivel fizic foarte bun, după vacanța pe care au avut-o, de-a lungul FIFA Arab Cup. După părerea mea, mulți dintre ei sunt acum la un nivel mai bun, comparativ cu luna trecută. Chiar dacă avem absențe importante, eu am convingerea că jucătorii pe care mă voi baza se vor ridica la nivelul așteptărilor și ne vor ajuta să facem un pas mare spre calificare“, a spus Pedro Martins.

De notat că Al-Wahda (Emirate) vine la partida cu Al-Gharafa, în derivă. Pentru că antrenorul ei portughez, Jose Morais, tocmai a demisionat, iar de partida din această seară se va ocupa un interimar.

