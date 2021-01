AFAN a reactionat dupa ce Sumudica a fost numit 'tigan' in Turcia! "Cerem postului de televiziune sa adreseze scuze publice!"

Erman Toroglu, fost fotbalist si arbitru din Turcia, l-a numit pe Marius Sumudica in direct la TV 'tigan' si 'circar'.

Dupa acest eveniment, Asociația Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania a reactionat si cere ca postul TV unde lucreaza Toroglu sa prezinte scuze publice lui Sumudica. De asemenea, AFAN cere autoritatilor o reactie ferma, la fel cum au avut si in cazul lui Sebastian Coltescu, cand acesta a fost implicat intr-un scandal cu tenta rasista care a facut inconjurul lumii.

"Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania condamna ferm comentariile rasiste si xenofobe la adresa antrenorului roman Marius Sumudica care recent si-a incheiat contractul cu Gazisehir Gaziantep FK din Turcia.

Respectam dreptul la libera exprimare, insa atitudinea si mesajele comentatorului TV Erman Toroglu au depasit cu mult granitele unor comentarii/opinii decente.

Ne manifestam surprinderea si dezamagirea pentru modul in care dl Erman Toroglu a gasit de cuviinta sa faca aprecieri la adresa lui Marius Sumudica cu atat mai mult cu cat acesta este un fost fotbalist si arbitru. Nu exista nicio justificare pentru termenii si calificativele utilizate de acesta intr-o dezbatere televizata la un post de televiziune respectabil asa cum este Aspor.

Cerem postului de televiziune Aspor sa adreseze, in numele canalului TV, scuze publice dlui Marius Sumudica si le recomandam acestora sa-si aleaga in viitor mai cu grija colaboratorii.

De asemenea, cerem o reactie ferma din partea autoritatilor turce, similara cu cea pe care au avut-o in cazul arbitrului roman Sebastian Coltescu, altminteri toate pledoariile antirasiste si antidiscriminare perorate in spatiul public le vom considera a fi fost fara acoperire in respectarea unor principii mult clamate" a fost cuminicatul AFAN .