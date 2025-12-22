Oltenii au profitat de înfrângerile celor de la Rapid, FC Botoșani și Dinamo și au urcat, de pe locul patru, tocmai pe primul loc al clasamentului, după 21 de etape.



Universitatea Craiova, lider în Superligă



După ce au dat de pământ cu Csikszereda, Craiova are 40 de puncte, este la un punct distanță de locul doi, ocupat de Rapid, și se poate lăuda și cu cel mai bun golaveraj din acest campionat (+17), cu 37 de goluri marcate (cel mai bun atac) și 20 primite.



Noul lider al campionatului era văzut și de Gigi Becali drept principala contracandidată a FCSB-ului la titlu.



„Dar noi nu suntem crocodili, ci lei. Craiova e principala adversară a noastră la titlu. Craiova are jucători valoroși, joacă fotbal frumos și e greu să poți să faci ce ai făcut cu Rapid, adică să o conduci cu 2-0. E o echipă valoroasă, puternică. Craiova n-a fost niciodată atât de valoroasă ca anul ăsta", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



Cum va arăta prima etapă din 2026 a Superligii:



FC Argeș - FCSB

Unirea Slobozia - UTA Arad

Farul Constanța - Hermannstadt

Rapid București - Metaloglobus

Csikszereda - FC Botoșani

CFR Cluj - Oțelul Galați

Dinamo București - Universitatea Cluj

Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova



Cum arată clasamentul din Superligă, la finalul anului 2025:

