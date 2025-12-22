Oltenii au profitat de pașii greșiți făcuți de ”vecinele” din clasament și au urcat pe primul loc după ultima etapă din 2025. Au și cel mai bun golaveraj, dar și cel mai bun atac din campionat după 21 de runde.



Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, rămâne rezervat după ce echipa sa a încheiat anul pe primul loc. Își îndreaptă acum atenția către cele nouă etape rămase din sezonul regulat, care se vor disputa în 2026.



În plus, portughezul face apel la echilibru din partea elevilor săi, chiar dacă prestația din meciul cu Csikszereda a fost impresionantă.



Filipe Coelho: ”Trebuie să rămânem echilibrați”



”Da, am terminat anul pe primul loc, dar nimeni nu câștigă campionatul în decembrie. Nimeni nu retrogradează în decembrie. Avem respect pentru adversari. Crăciunul ne găsește fericiți, dar sunt doar trei puncte, nimic mai mult. Am făcut o treabă bună, nu e ușor. Am jucat multe meciuri în ultima perioadă, am suferit, am și pierdut, de aceea trebuie să rămânem echilibrați.



Nu suntem în cea mai bună formă, trebuie să continuăm să muncim. Sunt fotbaliști profesioniști și sunt foarte fericit pentru ei. Muncesc mult și trebuie să rămână pe acest drum. Uneori am jucat și slab, dar trebuie să continuăm munca. Sunt foarte multe echipe bune, jucători buni, antrenori.



Trebuie să mergem acasă și să ne odihnim. Au fost câteva luni intense, în care s-a muncit mult. Este timpul, în opinia mea, să ne deconectăm puțin de la fotbal și să pregătim următoarea parte a sezonului”, a spus Coelho, la flash-interviu.



După ce au dat de pământ cu Csikszereda, Craiova are 40 de puncte, este la un punct distanță de locul doi, ocupat de Rapid, și se poate lăuda și cu cel mai bun golaveraj din acest campionat (+17), cu 37 de goluri marcate (cel mai bun atac) și 20 primite.



Cum va arăta prima etapă din 2026 a Superligii:

