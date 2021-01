Inca o problema pentru Sebastian Coltescu! Arbitrul a fost depistat pozitiv cu Covid-19! Anunt de ultima ora

Sebastian Coltescu s-a aflat in centru unui scandal mondial, care a inceput la meciul din Champions League dintre PSG - Istanbul BB.

Dupa ce imaginea lui a fost patata de acest eveniment nefericit, Coltescu s-a infectat cu noul coronavirus si nu s-a prezentat la testele fizice zonale din Oltenia, potrivit ProSport.

Arbitrul roman a lipsit motivat din cauza acestui lucru, dar oricum a fost retras din delegari de catre CCA, dupa scandalul care a inceput la Paris.

Sebastian Coltescu va fi reprezentat de Josep Vandellos, potrivit Sport.es, care este unul dintre cei mai buni avocati din lumea sportului. Avocatul este stabilit in Valencia si a reprezentat, cu succes, in ultimii ani multi sportivi si cluburi in procese internationale.

Josep Vandellos se afla in relatii bune cu FIFA si a fost inclus in lista celor 21 de avocati ai forului international, care ofera ajutor gratuit celor care nu isi permit sa plateasca un astfel de serviciu.