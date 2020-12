Laszlo Boloni sare in apararea lui Coltescu! "Daca nu era mingea, poate ca Mbappe vindea acum seminte!" Atac direct la Stroe si Burleanu: "Vor sa-si faca imagine pe spinarea acestui om"

Laszlo Boloni si-a exprimat opinia fata de scandalul rasist de la Paris in care a fost implicata brigada condusa de Ovidiu Hategan.

Meciul PSG-Istanbul BB a fost oprit in minutul 14, dupa ce Sebastian Coltescu a folosit cuvantul 'negru' pentru a-l identifica pe Pierre Webo, secundul echipei din Turcia. Totul a degenerat intr-un scandal care a facut inconjurul lumii. Meciul s-a reluat de abia a doua zi din minutul in care a fost oprit, iar brigada lui Hategan a fost trimisa acasa.

Boloni considera ca Sebastian Coltescu nu a fost rasist si i-a atacat pe Ionut Stroe si Razvan Burleanu.

"Nici vorba de rasism la Coltescu! S-au trezit Burleanu si Stroe sa-si faca imagine pe spinarea acestui om. Eu am fost un sportiv roman si il rog pe acest Tiberiu Stroe sau Ionut Stroe, ca nici nu stiu cum il cheama, sa nu-si ceara scuze in numele meu!

El e un politician care vrea sa se afirme si atunci isi da cu parerea si isi cere scuze, ca, vezi Doamne, ce mare democrat si liberal si la moda e el, cu respect fata de toata lumea! Doar ca n-are respect fata de lumea in care traieste el. Daca ne uitam la un meci baschet si intre niste jucatori uriasi e unul mai mic, automat, ii spunem „piticul“. Ce inseamna asta? Ca suntem rasisti?!

Mbappe imi e simpatic si sper sa ia cat mai repede Balonul de Aur. Dar asta nu inseamna ca o sa dau acum importanta la ce a aparut pe Facebook-ul lui, legat de acest caz. Daca nu era mingea, poate ca Mbappe vindea acum seminte undeva", a declarat fostul international roman pentru Adevarul.

De asemenea, antrenorul lui Panathinaikos a declarat ca va trimite o scrisoare cu ajutorul avocatului sau catre UEFA in care va explica ca "negru" in romana nu are nicio conotatie raisista.

"Cu ajutorul avocatului meu din Franta, voi trimite o scrisoare la UEFA, in care sa le explic ca 'negru' in romana nu e acelasi lucru cu „niggar“ in engleza! Acesti arbitri nu sunt rasisti! Si afirm treaba asta, cu toate ca nu i-am vazut, in viata mea.

O sa le spun celor de la UEFA ca acesti arbitri au de suferit acum, si din cauza FRF, si din cauza ministrului Sportului din Romania. Atat FRF, cat si MTS au reactii, doar cand vorbim despre incidente cu impact international, dar, pe plan intern, inchid ochii la foarte multe episoade deosebit de grave

De ce federatia n-a luat nicio masura, in fata cantecelor xenofobe ale jucatorilor FCSB, dupa castigarea Cupei Romaniei, in finala cu Sepsi? Unde a fost Burleanu atunci?", a spus antrenorul roman.

