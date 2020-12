Mesaj de ultima ora al lui John Barnes in scandalul Basaksehir vs Coltescu! "E o prostie sa spui asta!" Ce i-a zis unui fan

John Barnes, fost mijlocas cu peste 400 de meciuri la Liverpool, a sarit in apararea lui Sebastian Coltescu imediat dupa scandalul izbucnit la meciul PSG - Basaksehir.

Barnes este convins ca nu a fost vorba de rasism in momentul in care Coltescu l-a indicat pe Pierre Webo spunand 'ala negru'. Fostul mare fotbalist urmareste cu mare atentie tot ce se posteaza pe marginea acestui subiect, iar mesajul unui fan l-a scos din minti:

Sendo Tensai a postat pe contul sau de Twitter trei argumente pentru care el considera ca Sebastian Coltescu si, implicit brigada romaneasca de arbitri, a gresit:

"1. Webo nu era singurul african de pe banca.

2. Sunt de acord cu identificarea, dar asta nu inseamna ca a fost bine ca a facut-o in acest mod.

3. Engleza este limba oficiala in Champions League. Nu romana, imi pare rau", s-a aratat in postarea fanului.

Raspunsul lui John Barnes a fost: "Deci, doi oficiali romani trebuie sa isi vorbeasca unul altuia in engleza, atunci cand nimeni altcineva nu este implicat in conversatie... Asta este un lucru stupid!", a reactionat Barnes la mesajul fanului.

So 2 romanian officials have to speak english to each other when NO ONE ELSE is involved in the conversation.. thats a stupid thing to say! https://t.co/hOrNPv1C43