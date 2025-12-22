Mijlocașul lui Genoa și al naționalei României ar fi nemulțumit de faptul că nu prinde suficiente minute la echipa de club. O altă echipă l-ar putea împrumuta în această fereastră de transferuri, dar FCSB nu se numără printre ele.



Mihai Stoica, managerul general al campioanei României, exclude orice posibilitate ca Stanciu să revină la echipa care l-a lansat în fotbalul mare, deoarece Gigi Becali nu s-a arătat interesat de ”repatrierea” fotbalistului.



Mihai Stoica exclude varianta ”Stanciu la FCSB”



Mai mult, oficialul celor de la FCSB consideră că echipa sa este acoperită pe postul lui Nicolae Stanciu. În ultima perioadă, s-a zvonit că mijlocașul ar putea ajunge la Rapid, sub formă de împrumut până în vară.



„Din moment ce Gigi a zis că nu-l interesează pe Stanciu, nu are sens să discutăm. Eu țin enorm la el, dar noi nu putem lua jucători ca să ne supraîncărcăm acolo unde avem deja fotbaliști.



Dacă e să discutăm, noi, pe postul de număr 10, îi avem pe Olaru, Tănase, Cisotti și Octavian Popescu. Nu putem lua jucători doar pentru că Nicușor Stanciu, oriunde merge, face diferența. Nu înțeleg de ce nu joacă acolo, dar ei știu mai bine”, a spus MM Stoica, la Fanatik.ro.



Costel Gâlcă crede că Nicolae Stanciu va merge la o altă echipă din Italia



Înainte de FCSB - Rapid (2-1), întrebat despre posibilitatea ca Stanciu să ajungă în Giulești, Costel Gâlcă a spus că se așteaptă ca mijlocașul să rămână la o echipă din Italia în cazul în care va pleca de la Genoa.



"Gândiți-vă că Stanciu e un jucător valoros. Normal că are nevoie să joace, dar e foarte greu să vină la Rapid acum. Așa cred eu. Chiar dacă va pleca de la Genoa, cred că va pleca la o altă echipă din Italia", a spus Costel Gâlcă.



Nicolae Stanciu a fost antrenat de Costel Gâlcă în sezonul 2014/2015, când FCSB a cucerit tripla formată din campionat, Cupa României și Cupa Ligii.

