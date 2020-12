"Daca era Eto'o, Drogba sau Pogba sunt sigur ca ii spunea pe nume!" Reactie de ULTIMA ORA! Ce sanctiune se cere pentru Sebastian Coltescu

Noi reactii de sustinere apar la adresa lui Sebastian Coltescu, dupa scandalul care l-a avut in centru la partida PSG - Basaksehir.

In primele ore de dupa producerea scandalului din Champions League, majoritatea reactiilor il acuzau pe Coltescu de rasism. Ulterior, dupa ce s-au mai calmat lucrurile, tot mai multe persoane au ajuns la concluzia ca arbitrul roman nu a avut intentia sa il jigneasca pe Webo.

Foste staruri din fotbal ca John Barnes sau Micah Richards i-au luat apararea lui Coltescu, spunand ca afirmatia acestuia nu a fost rasista.

Subiectul a fost comentat si de un jurnalist din Guineea, iar acesta spune ca daca ar fi fost in locul lui Coltescu s-ar fi exprimat exact la fel:

"Aceasta afirmatie i-a revoltat pe fanii fotbalului in general si pe africani in special. Cred, la randul meu, ca a fost mai degraba un limbaj stangaci din partea celui de-al patrulea arbitru roman. Nu cred ca a facut acele afirmatii intr-un sens rasist.

Un grup de oameni se ridica pentru a protesta si in acest grup majoritatea au aceeasi culoare a pielii, dar cel mai vehement protestatar are culoarea pielii neagra. Al patrulea arbitru, care trebuie sa ii indice centralului cine trebuie sanctionat, nu stie numele acestuia. Cu toate acestea, el stie ca, spre deosebire de ceilalti, este negru. In acest context, el i-a spus arbitrului central in limba romana: 'Acest negru'.

Daca Eto'o, Drogba sau Pogba ar fi fost in locul lui Pierre Webo, sunt sigur ca cel de-al patrulea arbitru i-ar fi spus pe nume, spunand: 'Este Eto'o, Drogba sau Pogba.'

E negru, e alb, aceste fraze sunt pronuntate uneori instinctiv. Daca i-ar fi spus 'taci, negrule', as fi inteles ca este vorba de altceva. In concluzie, recunosc cu pielea mea la fel de neagra ca a camerunezului Webo ca, in locul arbitrului roman, i-as fi spus acelasi lucru arbitrului central.

Exista intr-adevar rasism in noi toti! Exista intr-adevar rasism in fotbalul european, dar, pentru acest caz, este o gafa care nu avea scopul de a face rau.

Ca sanctiune, o suspendare de cateva luni impotriva romanului ar fi rezonabila", a scris jurnalistul Ibrahima Jair Keita, pentru guineeconakry.online.