Promotie de pandemie in Rusia! Fanii lui Zenit primesc un vaccin Sputnik-V, la fiecare bilet la meci cumparat 

Suporterii campioanei Rusiei, care achizitioneaza bilete la meciurile lui Zenit St. Petersburg, au posibilitatea sa se vaccineze la stadion.

Suporterii in varsta de cel putin 18 ani, care prezinta un bilet la meciurile jucate pe teren propriu de Zenit St. Petersburg, liderul din prima liga de fotbal din Rusia, pot merge la centrul medical amplasat in interiorul Krestovsky Stadium si pot fi vaccinati cu serul anti-Covid Sputnik V, dupa ce prezinta cartea de identitate, cardul de sanatate si li se fac verificările medicale necesare. Rusia a permis cea mai mare prezenta pe stadioane dintre tarile europene, iar Zenit are o medie de 17.000 de spectatori in acest sezon. Primul meci la care s-a popularizat campania de inoculare a fost pe 13 martie, cand "Sine-Belo-Golubye" au castigat cu 4-0 meciul cu Akhmat Groznai.

Pana in prezent, Rusia, tara cu o populatie de aproape 147 de milioane de locuitori, a reusit sa faca vaccineze doar 7 milioane de cetateni, desi Sputnik V a fost aprobat de autoritatile medicale rusesti inca din august 2020. Multi dintre rusi resping vaccinarea cu produsul autohton, desi analizele independente au arata o eficacitate de peste 90%, fara efecte adverse, iar produsul este folosit intensiv in alte tari, precum Ungaria, Serbia, Belarus, Iran, Mexic, Emiratele Arabe Unite sau Argentina. Desi vaccinul este gratuit si poate fi procurat foarte usor, numai 4.5% din rusi au primit macar un singur vaccin, comparativ cu procentul de 20% din SUA si cu cel de 36% din Marea Britanie, printre motivele invocate de rusi pentru aceasta reticenta fiind neincrederea in autoritati, rapiditatea cu care a fost omologat Sputnik V, avantul miscarilor anti-vaccin si neincrederea in pandemia de Covid-19.

Pana cum, Rusia a raportat oficial 4.4 milioane de infectari cu noul coronavirus si aproape 100.000 de decese, dar cifrele trebuie privite cu neincredere, tara euroasiatica fiind scena unor evenimente incredibile, in care mai multi medici si oficiali medicali, care au incercat sa atraga atentia asupra proastei gestionari a pandemiei, au cazut de la geam si politia a considerat ca a fost vorba de simple sinucideri sau de neglijenta. In timpul pandemiei de coronavirus, economia Rusiei s-a contractat puternic, ajungand de la crestere economica la o pierdere de -4% in 2020, dupa scaderea pretului si consumului produselor petroliere, care reprezinta principalele exporturi ale tarii.