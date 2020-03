NEBUNIE cu 30.000 de oameni in tribune! Fanii lui Zenit sfideaza coronavirusul: "Suntem infectati cu fotbal, vom muri cu totii!"

Desi majoritatea campionatelor din lume s-au oprit de teama raspandirii coronavirusului, Rusia a decis ca totul poate continua. Zenit a primit vizita celor de la Ural Yekaterinburg, iar fanii au luat cu asalt tribunele, aratand ca nu le este deloc teama de pandemia care a afectat intreaga lume.

30.000 de suporteri au cantat in victoria impresionanta cu 7-1 a favoritilor, iar un mesaj controversat a fost afisat de catre ultrasi: "Suntem infectati cu fotbal, vom muri cu totii".

De luni intra totusi in vigoare o regula prin care guvernul rus a decis ca evenimentele sa nu adune mai mult de 1000 de persoane. 47 de persoane au fost infectat pana in prezent in Rusia cu noul virus Covid-19.

Zenit este lider in prima liga rusa cu 50 de puncte, la 9 puncte distanta de locul al doilea, ocupat de Krasnodar.

Zenit fans singing “We’r all gonna die” at probably the most attended public event in the world this weekend is a perfect example of how we take on any kind of global troubles here in St Pete and Russia ???? https://t.co/jyPCyi2HB1