Toate meciurile din Europa League sunt LIVE aici: GOL Moti pentru Ludogorets, Tamas pasa de gol pentru Haifa! Scoruri SOC pentru Zenit si Feyenoord!

Nedelcearu este titular la UFA in meciul cu Niedercorn din Luxemburg. Tamas este si el anuntat titular in meciul in care Hapoel Haifa intalneste Atalanta. Alashkert - CFR Cluj si Leipzig Craiova incep de la oar 19:00.

FC Ufa 2 - 1 FC Progres Niedercorn

Nedelcearu si Carp au fost integralisti la UFA in timp ce Fatai a intrat pe teren in minutul 83

19:00 Alashkert FC 0 - 2 CFR Cluj

Tucudean deschide scorul pentru CFR Cluj

Tucudean reuseste dubla din penalty

19:00FK Spartaks 0 - 1 Suduva

Min 52: Guilherme

19:00 Hapoel Haifa 1 - 4 Atalanta

Barrow inscrie. Este 1-4 pentru Atalanta

Hatebour marcheaza golul 3 pentru Atalanta

Atalanta inscrie din nou. Zapata marcheaza pentru formatia din Serie A.

Atalanta egaleaza dupa golul marcat de Hans Hateboer

Buzaglo inscrie din pasa oferita de Gabriel Tamas.

19:30 RasenBallsport Leipzig 3 - 1 CS Universitatea Craiova

Poulsen face 3-0. Vezi detalii AICI

Cunha inscrie pentru 2-0

Konate inscrie dupa centrarea lui Kampl si Leipzig conduce cu 1-0.

20:00 Apollon Limassol 4 - 0 Dinamo Brest

Min 92: Pedro

Min 87: Markovic

Min 59: Zeleya

Min 47 Zeleya

20:00 Dinamo Minsk 4 - 0 Zenit St. Petersburg

Min 67: Nikolic

Min 40: Begunov

Min 32: Vladimir Khvashchinskiy

Min 12: Nikolic

20:00 FC Sheriff 1 - 0 Valur

Min 85: Badibanga

20:00 Hapoel Beer Sheva 2 - 2 APOEL Nicosia

Min 70: Nwakaeme

Min 43: Ogu

Min 28: Dellatorre

Min 14: Morais

20:00 Ludogorets Razgrad 1 - 0 Zrinjski Mostar

Min 15: Moti inscrie pentru Bulgari. Este al 5-lea gol marcat de Roman pentru formatia din Bulgaria in Europa.





20:00 Mariupol 1 - 3 Bordeaux

Min 49: Aurelien Tchouameni

Min 38: Laborde

Min 33: Laborde

Min 7: Dmytro Mishnyov

20:00 Sigma Olomouc 2 - 0 Kairat Almaty

Min 51: Pilar

Min 21:Sladky

20:00 Sturm Graz 0 - 2 AEK Larnaca

Min 76: Trickovski

Min 46 Truyolis

20:00 Torpedo Kutaisi 5 - 2 Kukesi

Min 88: Plaku

Min 86: Kapanadze

Min 32: Kimadze

Min 29: Marin

Min 22: Harba

Min 15: Kukhiandze

Min 4: Kukhianidze

20:00 Trencin 4 - 0 Feyenoord

Min 63: Mance

Min 44: Azango

Min 36: Mance

Min 6: Mance

20:20 Jagiellonia Bialystok 0 - 1 Gent

Min 85: David

20:45 FC Nordsjaelland 1 - 2 Partizan Beograd

Min 71: Rassmusen

Min 64: Zakaric majoreaza avantajul lui Partizan

Min 12: Gomes inscrie pentru Partizan. La oaspeti Gabriel Enache este rezerva.

20:45 PFC CSKA-Sofia 1 - 2 FC Koebenhavn

Min 74: Kodro

Min 64: Vavro

Min 15: Maurides

21:00 Besiktas 0 - 0 LASK

21:00 Genk 2 - 0 Lech Poznan

Min 56: Samata

Min 45: Malinovsky

21:00 Istanbul Basaksehir 0 - 0 Burnley

21:00 Olimpija Ljubljana 3 - 0 HJK

Min 59: Abass

Min 50: Kronaveter

Min 38: Abass

21:00 Olympiacos 3 - 0 Luzern

Min 86: Guerrero

Min 36: Guerrero

Min 33: Christodoulopoulos

Min 10: Lazaros Christodoulopoulos

21:00 Vitesse 0 - 1 Basel

Min 93: Ricky van Wolfswinkel

21:30 Zorya 1 - 1 Braga

Min 72. Karavaev

Min 69: Horta

21:45 Cork City 0 - 2 Rosenborg

Min 45: Levi

Min 22: Levi

21:45 FK Spartak Subotica 0 - 2 Broendby IF

Min 48: Muckhtar

Min 29: Kaiser

21:45 Hajduk Split 0 - 0 FC FCSB

Detalii despre acest meci gasesti AICI

21:45 Hibernian 0 - 0 Molde

21:45 Rangers 3 - 1 Maribor

Min 86: Coulibaly

Min 50: Tavernier

Min 41: Bajde

Min 7: Morelos

21:45 Sarpsborg 08 1 - 1 Rijeka

Min 83. Kvrzic

Min 73. Halvorsen

21:45 TNS 0 - 2 FC Midtjylland

Min 28: Onuachu

Min 10: Onuachu

22:00 Legia Warszawa 1 - 2 F91 Dudelange

Min 62. Turpel D.

Min 27: Carlitos Lopez

Min 24: Couturier

22:05 Slovan Bratislava 2 - 1 Rapid Wien

Min 50. Barac (autogol)

Min 29: Bozhikov

Min 12: Schwab

22:45 Sevilla 1- 0 Zalgiris Vilnius

Min 34. Banega