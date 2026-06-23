GALERIE FOTO Cristiano Ronaldo a stabilit un record absolut după ce a înscris la Houston

Cristiano Ronaldo a stabilit un record absolut după ce a înscris la Houston CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Mondial are loc în perioada 11 iunie - 17 iulie 2026.

TAGS:
Cristiano RonaldoCM 2026Cupa Mondiala 2026Cupa MondialaCampionatul MondialRonaldoPortugalia
Din articol

Marți seară, de la 20:00 ora României, a avut loc meciul Portugalia - Uzbekistan, din a doua rundă a Grupei K de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Confruntarea a avut loc la Houston, în Texas, pe ”NRG Stadium”. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 3-0 în favoarea lusitanilor.

Cristiano Ronaldo a stabilit un record absolut după ce a înscris la Houston

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Foto: Imago Images

În minutul 6 al meciului, Cristiano Ronaldo a înscris în urma pasei decisive semnate de Joao Cancelo și a devenit, astfel, primul fotbalist care marchează la șase Campionate Mondiale.

Mai mult decât atât, Ronaldo a devenit și unul dintre cei mai în vârstă jucători care înscriu la un turneu final de o asemenea anvergură. E al doilea din topul alcătuit din Milla, CR7 acum și Pepe.

În minutul 39, Cristiano Ronaldo a realizat ”dubla” și a mai stabilit un record la CM. Este acum cel mai bătrân fotbalist care marchează două goluri în timpul unui meci la Mondiale.

Lotul Portugaliei la CM 2026

PORTARI: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

FUNDAȘI: Nelson Semedo (Fenerbahce), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica), Diogo Dalot (Manchester United), Renato Veiga (Villarreal), Goncalo Inacio (Sporting CP), Joao Cancelo (Barcelona), Samu Costa (Mallorca), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

MIJLOCAȘI: Matheus Nunes (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain)

ATACANȚI: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceicao (Juventus)

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