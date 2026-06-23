Marți seară, de la 20:00 ora României, a avut loc meciul Portugalia - Uzbekistan, din a doua rundă a Grupei K de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Confruntarea a avut loc la Houston, în Texas, pe ”NRG Stadium”. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 3-0 în favoarea lusitanilor.

Cristiano Ronaldo a stabilit un record absolut după ce a înscris la Houston