Meciul dintre cele două cluburi se va desfășura pe stadionul „Steaua” din Ghencea, după ce roș-albaștrii au reușit în cele din urmă să ducă la bun sfârșit negocierile cu reprezentanții CSA Steaua cu privire la închirierea arenei.

Bătaie pe ultimele bilete la FCSB - CFR Cluj! Fanii s-au strâns sâmbătă dimineață în fața stadionului din Ghencea

Vineri, Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a evidențiat faptul că s-ar fi achiziționat în jur de 27.000 de bilete la meciul cu CFR Cluj și că au rămas cam două-trei mii care mai pot fi cumpărate la casa de bilete.

Iar sâmbătă dimineață s-au pus în vânzare ultimele bilete la case. Suporterii vicecampioanie României s-au strâns deja la arena din Ghencea și au format o coadă.

Stadionul „Steaua” are o capacitate de 31.254 de locuri. În nici opt ore, Mihai Stoica, managerul general FCSB anunțase că au fost vândute 20 de mii de bilete, iar într-o oră, peste 6.000!

Florinel Coman, declarație în forță înainte de FCSB - CFR Cluj

Florinel Coman, winger-ul FCSB-ului, a vorbit despre meciul de duminică și a remarcat că odată cu revenirea lui Vlad Chiricheș, a revenit și gruparea roș-albastră pe stadionul „Steaua” din Ghencea.

De asemenea, fotbalistul lui Elias Charalambous a precizat că partida cu ardelenii va fi grea și că spectatorii vor veni în număr cât mai mare la stadion, să vadă un asemenea meci pe arena din Ghencea.

„Am avut emoții și zilele acestea, dar am zis să stăm liniștiți. S-a semnat. Suporterii abia așteaptă să vină să ne susțină în ”Templul” fotbalul românesc. Pentru noi va fi altceva, pentru jucătorii noi de aici. Mă bucur pentru Chiri, odată cu revenirea lui am reușit să mergem în Ghencea.

Nu trebuie să spunem că este meciul câștigat. E clar, jucăm pe Ghencea, toate bune și frumoase, dar jucăm cu CFR-ul.

Meciurile cu CFR au fost mereu grele. Trebuie să ne montăm să jucăm bine. Eu cred că stadionul va fi arhiplin. Așa am făcut anul trecut când am jucat în Conference League, am avut 40.000 de oameni. Pentru suporteri este altceva”, a spus Florinel Coman, potrivit DigiSport.